Chandiramani niega que el Gobierno haya insultado a Sánchez: “No me consta pero si ha sido así fue un exceso” 

El compromiso del Ministerio de Hacienda de abonar en breve las transferencias pendientes desde 2019 y la garantía de que llegarán también las correspondientes a 2020 han logrado el milagro de aplacar los ánimos en el Palacio Autonómico. Tanto que ya no se acuerdan de las palabras gruesas y las acusaciones grandilocuentes pronunciadas durante todos los meses en los que el Gobierno de la Ciudad ha reclamado incansable el dinero que le correspondía.

Críticas que el PSOE de Ceuta entiende que en no pocas ocasiones han rayado el insulto. “El Partido Popular y sus socios de la ultraderecha en Ceuta han estado arremetiendo, un día si y otro también, y en la mayoría de las ocasiones con insultos, falsedades y mentiras, contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, el PSOE ceutí, su secretario general y la delegada del Gobierno”, acusaba este domingo el PSOE en un duro comunicado de prensa.

A la consejera de Economía y Hacienda del Gobierno de la Ciudad Autónoma, “no le constan” insultos del Gobierno al presidente Pedro Sánchez. Así lo aclaraba este lunes en el programa ‘Hoy por Hoy’, de SER Ceuta : "No me consta ningún insulto”, siempre se han pedido explicaciones creo que de una manera leal, de una manera correcta y coherente con educación y absoluto respeto”. Aun así, la consejera de hacienda se cura en salud: “Si lo ha habido, que no me consta, no tengo inconveniente en decir que es un exceso y esas faltas de respeto no deben darse, no por lealtad, sino por una cuestión de educación”.

En abril, hace poco más de un mes, el Partido Popular acusaba a Pedro Sánchez de “expoliar a los ceutíes” e intentar “asfixiar” a Ceuta , una tesis que mantienen aun hoy desde Vox Ceuta. El PP apuntaba que “si estas transferencias no se producen, solo podemos pensar que se debe a una estrategia del Gobierno de Pedro Sánchez para llevar a una situación límite a esta ciudad o que, algunas malintencionadas fuentes partidistas ceutíes, están intentando poner a Juan Vivas y su Gobierno entre las cuerdas para conseguir lo que no fueron capaces de lograr en las urnas. Sea cual sea el motivo, lo que es evidente es que el gobierno socialista de Pedro Sánchez está expoliando a todos los ceutíes el dinero que legítimamente les corresponde”, advierten.

Este sábado, la secretaria de Estado de Hacienda, Inés María Bardón, comunicaba que Ceuta no solo estaba dentro del fondo adicional no reembolsable que, por importe de 16.000 millones de euros ha anunciado el Gobierno de la Nación como medida para aliviar la difícil situación financiera y presupuestaria de las Administraciones autonómicas tras la pandemia, del que a Ceuta corresponden de 25 millones de euros, sino que, también escuchaba otra de las reivindicaciones de la ciudad en estos meses y mostraba el compromiso del Estado de abonar las transferencias pendientes por importe de 7,2 millones de euros mediante Real Decreto.

Chandiramani ha explicado a los micrófonos de la Cadena SER que los 7,2 millones d ella transferencia pendientes de 2020 se abonarán mediante Real Decreto, que ha de ser aprobado en Consejo de Ministros, y desde el Ministerio de Hacienda trabajan para buscar la fórmula legal para abonar los correspondientes a 2019 mediante una fórmula similar. Una vez llegue el dinero, se procederán a descongelar las partidas paralizadas o recortadas ante la falta de las transferencias. Recortes que afectaban a programas que nada tenían que ver con las materias afectadas: el presupuesto de 750.000 euros para la parcela de embolsamiento de Loma Colmenar y la seguridad del entorno fronterizo; los 1,2 millones de euros para ayudas a la adquisición de libros de texto; la partida de publicidad institucional, que perdía 400.000 euros; el programa de lucha aérea contra incendios y el contrato de subvención del transporte marítimo de viajeros no residentes procedentes de la Península. Partidas que se descongelarán automáticamente con el ingreso de los 7,2 millones.