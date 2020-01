Chandiramani pregunta a Gutiérrez si tiene "interés" espurio en que las algas no se sequen en el Puerto

La consejera de Medio Ambiente del Gobierno local, Kissy Chandiramani, ha asegurado este jueves en el Pleno que el Ejecutivo está gestionando el "acopio" de algas retiradas del litoral en una parcela de la Autoridad Portuaria con el objetivo de "que se sequen, disminuyan de volumen y puedan trasladarse desde la Planta de Transferencia con el menor coste posible". Lo ha hecho en respuesta a una interpelación del PSOE planteada por Juan Gutiérrez que ha terminado con la titular de Fomento deslizando que el socialista quizá tiene "interés" en que en vez de acumularlas gratis en el solar del Puerto vayan a otro espacio, como se hacía antes.

La Ciudad, ha referido la consejera, está probando a hacer mezclas de esas algas con compost vegetales para ver si se les pudiera dar alguna utilidad como abono, para lo que se han hecho estudios internos y con expertos externos. "La idea es enviar el menor volumen posible de residuos a la Planta de Transferencias, ya que la valorización será uno de los ejes de política medioambiental esta legislatura", ha indicado.

La Administración local no paga nada a la Autoridad Portuaria por utilizar ese solar y cuenta con autorización expresa y por escrita del Puerto para hacerlo con un informe previo de un técnico de Obimasa que certifica que "se cumple con todas las medidas higiénico-sanitarias".

"Fuimos pioneros en la recogida de algas debido al problema generado por su aparición en todo el Estrecho de Gibraltar con el fin de que las playas tuviesen el mejor aspecto y estado para el disfrute de la ciudadanía y a través de las universidades de Málaga y Sevilla también hemos sido pioneros en la realización de estudios para su posible reutilización", ha añadido.

Juan Gutiérrez ha referido en la exposición de su interpelación que los comerciantes de la zona portuaria han alertado al PSOE de la proliferación de "miles de mosquitos" y de "malos olores" debido al depósito de algas en la explanada anexa al Muelle de Poniente. El diputado socialista ha acusado al PP de "suspender" año tras año en Medio Ambiente, algo que ha negado Chandiramani.

"Solo parece preocuparles el coste económico"

"Solo parece preocuparles el coste económico y no el social que está teniendo esta práctica", ha insistido el parlamentario de la oposición, que también ha dicho tener dictámenes de especialistas que alertan de que la acumulación de algas en un medio no apropiado y en exceso "supone emisión de gases, vertido de lixiviados e incluso la generación final de otros residuos que podrían contaminar suelos y acuíferos".

La consejera ha aseverado que la Ciudad no tiene conocimiento de "ninguna queja" de empresarios locales por este asunto. "Desde agosto he preguntado a los negocios de la zona y nadie me ha dicho que tenga molestias por mosquitos o el olor", ha indicado Chandiramani, que ha negado que las algas depositadas en el Puerto lo estén de forma "descontrolada" y ha preguntado a Gutiérrez si tiene "algún interés" en que las algas se depositen en otras parcelas, como se ha hecho en terrenos privados con anterioridad.

El socialista se ha indignado con la alusión y ha pedido al presidente hacer uso de la palabra de nuevo para contestar, pero Vivas ha apelado al Reglamento para no conceder su solicitud.