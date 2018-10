La Ciudad acondicionará un aparcamiento "provisional" entre las torres del Hacho

El PP ha aceptado este martes en el Pleno una iniciativa de Ciudadanos para, "provisionalmente", como Solari en el Bernabéu, darle algún uso en lugar del de vertedero de residuos municipales al solar ubicado entre las torres del Hacho que debería acoger el edificio con las cuarenta casas que faltan, adecentado recientemente después de que Ciudadanos amenazase con denunciar la situación de un terreno de titularidad pública en el que se amontonaban todo tipo de desechos en un abandono absoluto.

Según el consejero de Fomento, Néstor García, que ha asegurado que ya lo había pactado con los presidentes de las barriadas anexas de Recinto y el Sarchal, se va a echar "una torta de hormigón" y se va a acondicionar un espacio de aparcamiento.

A escasos metros, en Pozo Rayo, la Ciudad lleva meses o años proyectando y ejecutando una operación similar que nunca termina. En las propias torres del Hacho también hay decenas de plazas de estacionamiento pero en lugar de ponerlas a disposición de los residentes los vehículos se amontonan por las aceras y espacios comunes de la promoción, pagada por el Estado y nunca completada.

Juan Luis Aróstegui se lo ha recordado, como Fatima Hamed, al presidente Vivas, al que han interpelad sobre si todavía piensa edificar las viviendas y garajes que en la época de Márquez se quedaron sin construir porque, según García, aparecieron piedras muy grandes que generaron "sobrecostes" en la obra. No obstante, para el consejero no hay suspicacia alguna porque "el Tribunal de Cuentas revisó el expediente y no halló ninguna irregularidad".

Irregularidades por importe de cientos de miles de euros de diferencia entre los materiales que se pusieron en las torres y los que debería haber han encontrado los técnicos de la Ciudad pero tampoco nada se ha sabido de exigir responsabilidades a la constructora.

El Gobierno de Vivas tira hacia adelante: sigue sin "descartar" levantar las casas que faltan. Mientras, habilitará un aparcamiento "y si es posible un parque infantil" pero no un local social porque eso daría vocación de "permanencia" a la "provisionalidad".