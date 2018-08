La Ciudad afea a la Delegación su torpeza y su "deslealtad" en la gestión y lectura del caos de la OPE

El portavoz del Gobierno local y consejero de Gobernación, Jacob Hachuel, ha respondido este martes a las "deslealtades" en que a su juicio incurrió ayer el jefe de Gabinete de la delegada, Juan Hernández, mucho más arrojado que Salvadora Mateos en su lectura de lo acontecido el fin de semana con el caos circulatorio que bloqueó media ciudad, por el que afeó a la Ciudad Autónoma y a la Autoridad Portuaria que no hiciesen el "esfuerzo" que se esperaba de ambas para canalizar la situación.

Según Hachuel, la Delegación pecó, por un lado, de novata, de no saber que "si en Ceuta no podemos controlar la tapa del fregadero sí debemos saber regular el grifo". Es decir, que en la Plaza de los Reyes ni supieron prever la llegada de un volumen "excepcional" de coches de la Operación Paso del Estrecho (OPE) ni, una vez al otro lado del Estrecho, acompasar su embarque a la velocidad de absorción del Tarajal "como hicieron las autoridades del país vecino con las rotaciones que debían salir hacia Tánger".

Después se patinó con las "deslealtades" de Hernández, cuyo papel de ariete público de la Delegación el consejero ha tildado de "no habitual" sin querer entrar en mayores profundidades. Hachuel se ha puesto especialmente serio para afear a los socialistas tanto su "ataque" a la Policía Local como, peor, "que se aplaudiese a los policías marroquíes en detrimento de los locales". "El colapso estaba en la frontera marroquí", ha dejado claro el Ejecutivo ceutí.

A ojos de la Ciudad Autónoma, lo primero que debe asumir la Delegación es que la OPE "no es competencia de la Ciudad" y que solo tienen que ver lo "bien" que discurre en Algeciras sin mezclar al Ayuntamiento. Puestos a exigir cuentas, al Puerto, ya que el protocolo pactado preveía que en casos de "emergencia" se dispondría de la explanada de Poniente y fue la Autoridad Portuaria, según Hernández también, la que negó su apertura por no contar con "guardamuelles" suficientes.

"La colaboración no se va a ver afectada, la lealtad institucional prometida por el presidente se va a mantener, pero esa es una vía de doble sentido, recíproca", ha pedido Hachuel al equipo de Mateos que cambie de rumbo y, sobre todo, que deje trabajar a las Fuerzas de Seguridad sin intromisiones políticas porque "la Feria es el mejor ejemplo de que cuando los policías se coordinan las cosas funcionan".

El consejero ha explicado que el sábado la Policía Local prestó seis efectivos de 22.00 a 3.00 horas, con extensión de jornada incluida, para ordenar el caos en la N-352 y que el domingo a las 15.00 horas se atendió otra petición de ayuda de la delegada recibida a las 13.00 que supuso prescindir de siete agentes en las playas. "No había más efectivos y estamos en un nivel de alerta en el que, según el propio ministro, los actos multitudinarios tienen prioridad y así se trataron porque esos no eran días críticos para la OPE pero sí para la ciudad", ha matizado Hachuel.

El titular de Gobernación también ha advertido a la Delegación que cualquier protocolo conjunto para disponer de la explanada que Tragsa está habilitando en Loma Colmenar no pasará porque la Administración del PSOE se crea que "lo suyo es suyo y lo de los demás también". "A mí no se me ocurrirá decir dónde hay que poner a un guardia civil", ha respondido al ser preguntado por qué le parecen las exigencias de Hernández para tener dos policías locales que "abran y cierren" los terrenos que se prevé recibir la semana próxima y cuyo fin es "acoger coches de porteadores, aunque en beneficio de la ciudadanía podrá servir también para la OPE".