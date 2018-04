La Ciudad subvencionará la llegada de marroquíes con dinero en barco evitándoles el calvario fronterizo

El consejero de Turismo del Gobierno de Ceuta, Emilio Carreira, ha anunciado este miércoles que la Ciudad Autónoma va a poner dinero para apoyar proyectos de empresarios locales que pretenden poner en marcha una conexión marítima que permita traer al puerto deportivo desde Marruecos a "150 ó 200" turistas con poder adquisitivo del país vecino cada día evitándoles el calvario que supone atravesar la frontera del Tarajal en su caótica situación cotidiana.

Carreira no ha querido dar muchos detalles de la iniciativa pero ha asegurado que existen "iniciativas privadas muy bien estudiadas" en esa línea y ha asegurado que el Gobierno de Vivas está dispuesto a apoyarlas porque no solo querrán llenar sus bolsillos sino también "generar riqueza" para la ciudad.

Sobre los colapsos de la frontera, cuyas obras no terminarán como pronto hasta 2022, el consejero ha apuntado que "no hay mal que cien años dure ni cuerpo que lo resista" y ha instado a Marruecos a resolver, sea cual sea el motivo, en lo que no ha querido entrar, las causas de la "extraña" situación que hace permanecer horas y horas a las personas en las colas para entrar o salir de Ceuta, máxime teniendo en cuenta que facilitar el tránsito es "bueno" para ambas partes.

Por otro lado, el consejero confía en poder aprobar en "una o dos semanas" los Pliegos de la prometida licitación para traer turistas de la península los fines de semana a "precio de taxi", como ha comparado Carreira en repetidas ocasiones su idea de que los visitantes puedan embarcar pagando no más de 8 euros por trayecto, la mitad de lo que le cuesta a cualquier ceutí la travesía con la bonificación estatal del 50% de las tarifas incluida.

El Ejecutivo local hubiera querido tener ese concurso en marcha a primeros de año pero no ha sido posible hasta obtener la "bendición" de los que, según ha ironizado, realmente mandan en la Administración, que son "el interventor y su equipo".

En declaraciones a los periodistas, Carreira ha hecho un balance muy positivo de la Semana Santa en términos turísticos, ya que según ha asegurado el grado de ocupación de los hoteles ha estado "muy por encima del 75%" pese a que la ciudad no tiene el tirón en estas fechas que sí concitan localidades como Sevilla o Málaga.