La Ciudad ve "aberrantes" e "injustas" las medidas de los bancos sobre el flujo de efectivo en Ceuta

La negativa a aceptar billetes de cien o más euros, el bloqueo de cuentas bancarias y hasta la expulsión de clientes cuyo movimiento de efectivo genera recelos por parte de las entidades financieras han sido medidas tildadas este viernes de "aberrantes" por el portavoz del Gobierno de Ceuta, Jacob Hachuel, que cree que bancos y cajas están "matando moscas a cañonazos" en su afán por combatir el posible blanqueo de capitales.

"No somos ajenos al problema y a la injusticia que supone porque quizá sean legales esas medidas pero también unilaterales, indiscriminadas e injustas", ha enfatizado el consejero, que se ha "solidarizado" en nombre de la Administración autonómica con la Confederación, la Cámara y los empresarios directamente afectados, entre los que están hasta sociedades municipales como 'Puerta de África', la que gestiona el hotel municipal.

Preguntado por si, con esa posición, el Gobierno se sumará el martes próximo a la movilización convocada a mediodía en la Plaza de los Reyes por empresarios del Tarajal, a la que ya han anunciado que se sumarán partidos políticos y sindicatos como Caballas y CCOO, el portavoz ha dicho que el Ejecutivo "no suele asistir a manifestaciones y concentraciones" pero que ello "no quiere decir que no comparta la preocupación por el tema".