Ciudadanos acusa a Delegación de llevar al Puerto "a un estado crítico"

Ciudadanos acusa a Delegación de Gobierno de llevar al Puerto "a un estado crítico": "Inmigrantes campan a sus anchas por zonas restringidas y la escollera se ha convertido en una madriguera donde malviven", describen, "y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad están atados de pies y manos para actuar frente a quienes crean situaciones de riesgo y llegan a enfrentamientos con quienes trabajan en el puerto".

Ciudadanos recuerda que ya denunció el pasado abril, a raíz de la muerte de un inmigrante en una zona restringida del Puerto de Ceuta, que Delegación del Gobierno se "desentendía de la grave situación en la que se encuentra esta zona".

Una situación que ahora vueklve a la actualidad tras la agresión a un camionero "sin detenidos", lo que au juicio confirma que, "ante la incapacidad de quienes tienen la responsabilidad, la situación ha empeorado: no hay controles efectivos en la zona restringida donde estacionan camiones y trabajan los transportistas. Un área prohibida para el resto de los ciudadanos donde cualquiera sería sancionado y hasta detenido".

"Inmigrantes no residentes en el CETI y menores extranjeros no tutelados -los mismos que malviven en las escolleras portuarias que tampoco han sido capaces de despejar desde Delegación del Gobierno- campan a sus anchas. Desde la Asociación de Transportistas nos han trasladado su preocupación ante la impunidad con que actúan llegando al extremo de no obedecer ni respetar a los miembros de las Fuerzas de Seguridad, aumentando con ello el clima de tensión e inseguridad en la zona", explican sumándose alas denuncias de los transportistas.

"Resulta paradójico que se apueste por atraer turismo, mientras los que ya vienen ven con asombro cómo grupos de inmigrantes buscan colarse en sitios inverosímiles de camiones, autocares o autocaravanas, jugándose la vida ellos y comprometiendo a conductores y propietarios", ironizan.