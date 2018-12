El Consejo de Ministros aprobará este viernes 14M€ para 90 VPO de alquiler en Loma Colmenar

politica

“En este documento no hay soluciones a los problemas de Ceuta, nada se aporta para romper el círculo vicioso del desempleo, siguen tratado la Política Social como beneficencia y no avanzan para subsana las desigualdades que han creado entre unas partes de la ciudad y otras”, lamenta la portavoz del Movimiento, al que la consejera ve como un "partido desestructurado" y a cuya líder recuerda que no dijo "nada" sobre Emvicesa en la era de López.