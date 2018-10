Cs acusa al alcalde Vivas de ocultar su sueldo, que cifra en 89.000€, el tercero más alto de España

El Ministerio de Política Territorial y Función Pública hizo público este jueves el sueldo de los regidores municipales de toda España al hilo de la Ley de Transparencia. Es una de esas listas que acaban dando la vuelta a España de móvil en móvil por el morbo que genera saber cuánto gana nuestro alcalde. Curiosamente en esa lista no figura el regidor ceutí, Juan Vivas, pero tampoco el de Melilla, Juan José Imbroda, quizás porque ambos además de alcalde tienen el rango de presidentes autonómicos y puede que su ubicación sea en ese otro listado y no en el de alcaldes. Como sea, Ciudadanos Ceuta no ha dejado pasar la ocasión para bajar a Vivas de presidente a alcalde y de paso acusar al Gobierno que lidera de falta de transparencia; y para rematarle estimar su salario en 2017 en más de 89.000 euros. Una cifra que lo lleva directamente al pódium del listado hecho público el jueves. Según el dato aportado por Ciudadanos, sólo la alcaldesa de Madrid (más de 3 millones de habitantes), Manuel Carmena y el regidor de Bilbao (355.000 habitantes), Juan Mari Aburto, habrían cobrado más que Vivas en 2017 por su desempeño con el bastón de mando consistorial. Y eso sin tener en cuenta que Carmena, como Ada Colau (Barcelona) y el resto de alcaldes de Podemos o sus satélites donan parte de su salario a obras sociales.

Según una nota de prensa hecha pública por Ciudadanos, Vivas cobró en 2017 más de 89.000 euros, sólo por detrás de los 102.000 euros de Carmena en Madrid y de los 91.000 euros de Aburto en Bilbao. Tercer alcalde de España que más cobra. “Pero este puesto en el ranking no lo han podido conocer ayer los ceutíes porque nuestro Ayuntamiento no aparece entre las corporaciones locales que han facilitado los datos al Gobierno de España”, ha apostillado Ciudadanos.

La formación naranja también ha previsto que Vivas pudiera preferir optar por incluirse en el listado de presidentes autonómicos. En ese ranking ocuparía el cuarto puesto, el cuarto mejor pagado, según la información aportada por Ciudadanos, sólo por detrás de Cataluña, Madrid y País Vasco.

“Actualmente, el alcalde del Partido Popular en Ceuta disfruta de unas retribuciones que son incluso superiores a las del presidente del Gobierno de la Nación”, ha explicado Ciudadanos.

Lo que no explica en su comunicado el partido de Javier Varga es que el sueldo de Vivas llega a ese nivel por mantener parte de los complementos que le correspondían como funcionario de Procesa, tras un acuerdo alcanzado en el Pleno en los tiempos en los que Toñi Palomo (también beneficiada por aquel acuerdo) era la portavoz del PSOE en la Asamblea.

Ciudadanos se apunta el hito de conseguir “con nuestra insistencia que se publicaran en el Portal de la Transparencia de la Ciudad Autónoma las retribuciones anuales de todo el Gobierno. También las de los gerentes y directores de empresas y organismos municipales aunque, en este caso, se han realizado de forma incompleta”.

La formación de la oposición califica al Ejecutivo del Partido Popular de “cicatero” en lo que a transparencia se refiere y le censura: “no debe consentir no estar entre la información ofrecida por el Ministerio. Esa ausencia no deja en buen lugar a nuestra ciudad”.

Así, los naranjas creen que el Gobierno “debe asumir el compromiso de compartir con la ciudadanía todos los datos sobre las retribuciones completas de los miembros y asesores del Gobierno”.