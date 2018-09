Cs reclama al Gobierno que actualice y centralice la información de eventos culturales

La última reseña de la web oficial de la Agenda Cultural es la exposición “Lisboa 1415 Ceuta. Historia de dos ciudades”, que finalizó en febrero de 2017; el Blog Cultural que aparece también en la misma página oficial de la Consejería de Cultura tiene todas sus reseñas atrasadas, la última, el mensaje del Día Mundial del Teatro, de febrero de 2017 y las anteriores son de 2015; el Punto de Contacto Cultural tiene una reseña de 2016, dos de 2015 y el resto de 2014 o anteriores. La página de venta de entradas está obviamente actualizada pero en ella no constan los eventos gratuitos y la agenda cultural publicada en Facebook no incluye la totalidad de la actividad del teatro, faltan exposiciones en los museos y actuaciones. La publicada en Twiter, Telegram o Whatsapp no coinciden entre sí.

Así describen desde Ciudadanos el panorama informativo de la Consejería de Cultura. “Y si para los ceutíes es complicado estar enterados de lo que se oferta en la ciudad, para el visitante foráneo se convierte en algo imposible: en la oficina de turismo no se ofrece este tipo de información”, lamentan instando al Gobierno de la ciudad a recoger toda la información referida a deporte, teatro, exposiciones, conferencias, actos, etc... Tanto la promovida por la Ciudad como la ofrecida por las diferentes asociaciones. Sean actos gratuitos o no. “Su obligación es ofrecérsela a los ciudadanos respetando y posibilitando así la participación y su derecho a una vida cultural. Unificar el canal y la información es responsabilidad de la Consejería que ustedes consideren”.