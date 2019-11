Culebrón Medina en RTVCE. El extraño caso de la no ratificación y la sombra de la Fiscalía

Isaac Medina seguirá sufriendo un rato más en su particular culebrón al frente de Radio Televisión Ceuta. En esta nueva entrega del serial, ratificar no resultó ser ratificar, tal y como había afirmado tajante la presidenta del Consejo de Administración, Mabel Deu, cuando preguntada por este medio despejó, afirmando que “ratificar es ratificar”, las posibilidades de que Medina fuera finalmente cesado de su puesto como director gerente del ente público. Eso era lo que ponía el quinto punto del orden del día del Consejo de Administración que se celebró este lunes, ratificar al director gerente, pero finalmente el asunto se debatió, pero no se votó.

Mohamed Ali: “Vamos a pedir que se depuren responsabilidades por el incumplimiento del acuerdo del Consejo de Administración en el que se nombró a Isaac Medina como gerente y en el que se dejó supeditada la firma de su contrato a que demostrara los méritos de su currículum, cosa que consideramos que no ha sucedido, y ante la existencia de un posible ilícito penal como es la falsificación de una firma en un documento que se eleva a público pediremos que se ponga el asunto en manos de la Fiscalía”

Y si ya parece extraño que no se votara el asunto, lo es más aún si se tiene en cuenta que las tres fuerzas políticas que estaban presentes habían defendido durante el debate la posición de Isaac Medina, según el relato ofrecido por el representante de Caballas en el Consejo de Administración, Mustafa Mohamed.

Tal y como había prometido, Deu dio cuenta al Consejo de Administración del escrito remitido a su persona por el editor de un medio digital con el que colaboraba el propio Medina y que avisó de la posible falsificación de su firma en el escrito con el que el hoy gerente justificó sus méritos como jefe y no como colaborador, que es lo que en sus informaciones sobre su nombramiento referencio el propio digital.

Durante el debate de este punto a Medina se le pidió que se ausentara. El representante de Caballas consideró el asunto suficientemente grave como para que el Consejo tomara cartas en el asunto y verificara si la firma es falsa o no. El director financiero de la sociedad ratificó que en la reunión mantenida con el editor, éste al ver el escrito presentado por Medina no reconoció la firma que llevaba como suya, es decir sería falsa.

Ante esta afirmación, el de Caballas consideró suficiente como para, no sólo no ratificar al gerente, sino apartarlo de la dirección. No así el resto de grupos presentes. Según su relato, la representante del MDyC, Fatima Hamed, y la del PSOE, Cristina Pérez, (partido que sugirió a Medina para el cargo y con el que Medina desempeñó las funciones de secretario en la campaña de las Municipales) sostuvieron que tanta credibilidad tenía el editor como el gerente en la cuestión nuclear de la firma.

Así las cosas, y en parte debido al retraso con el que empezó el Consejo de Administración, el representante de Caballas tuvo que ausentarse de la reunión. Siempre hay incidentes que hacen que la trama adquiera mayor suspense. Antes de irse avisó de que su voto era en contra y de que en caso de ratificarse pondrían el asunto en manos de la Justicia. El representante de VOX, Juan Sergio Redondo, también había tenido que ausentarse, aunque su presencia para la votación era irrelevante, dado que la formación contaba con la ya diputada en el Congreso, Teresa López, designada como miembro del Consejo y Redondo no tiene aún voto en el mismo de manera legal.

El asunto finalmente se quedó sobre la mesa y tanto PP, como PSOE y MDyC dejaron el asunto sin someterlo a votación. Es decir, Isaac Medina, no fue ratificado como director gerente de la Televisión Pública. Las razones para dejarlo sobre la mesa las hemos intentado recabar tanto de Hamed, como de Deu y de Pérez, sin éxito hasta el momento.

Lo que sí ha confirmado el líder de Caballas, Mohamed Alí, es que previsiblemente este miércoles, su formación remitirá un escrito por vía de registro a Radio Televisión Ceuta para solicitar al ente que ponga el caso de la posible falsificación de la firma del gerente en manos de la Fiscalía.

“Vamos a pedir que se depuren responsabilidades por el incumplimiento del acuerdo del Consejo de Administración en el que se nombró a Isaac Medina como gerente y en el que se dejó supeditada la firma de su contrato a que demostrara los méritos de su currículum, cosa que consideramos que no ha sucedido, y ante la existencia de un posible ilícito penal como es la falsificación de una firma en un documento que se eleva a público pediremos que se ponga el asunto en manos de la Fiscalía”, ha aclarado Ali.

La trama del culebrón dará así un giro judicial a menos que alguien encuentre una solución alternativa.