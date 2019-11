Culebrón Medina en RTVCE. Segunda Temporada. Capítulo 1. Una ratificación, unas cartas y ¿una firma falsa?

En la última semana en algunos corrillos políticos se daba por asegurado que Isaac Medina saldría de Radio Televisión Ceuta como director gerente e incluso se lanzaban algunos nombres para su sustitución. Entre los motivos se apuntaba a una extraña carta registrada en Radio Televisión Ceuta (RTVCE) y dirigida a la presidenta del Consejo de Administración, Mabel Deu, de su antiguo editor en Ceuta Actualidad. “Ratificar es ratificar”, corta el juego, contundente, la propia Deu en alusión al quinto punto del orden del día del Consejo de Administración de Radio Televisión Ceuta que se había convocado para este jueves y que finalmente no se celebró por el ‘boicot’ a todos los consejos convocados ese día (15) llevado a cabo por PSOE, VOX y MDyC para dejarlos sin quórum.

Ese punto se anunciaba así: “Ratificación del nombramiento del director-gerente de la sociedad”. Y “ratificar es ratificar”, ni cesar, ni destituir, ni sustituir.

La ratificación se incluye como necesaria habida cuenta de la enorme polvareda que levantó su nombramiento, aprobado con premura y con la petición de dejarlo encima de la mesa hecha por la oposición, en tanto en cuanto no se demostraran que los méritos recogidos en el currículum de Isaac Medina eran ciertos. Tanto así, que se aprobó su nombramiento, pero la propia Deu aclaró que “lo que se trae aquí es una propuesta de nombramiento del nuevo director-gerente del medio, que no va a firmar ningún contrato hasta que no aporte documentación acreditativa de las titulaciones, la incompatibilidad jurada y la vida laboral”, tal y como recoge el acta, cuya aprobación era el primer punto del orden del día del Consejo de Administración abortado de este jueves y a la que Ceutaldia.com ha tenido acceso. Similares argumentos ofreció también de manera pública .

Y esa acreditación de méritos y experiencia es la que sigue dando que hablar. Caballas no ha escondido que piensa pedir la nulidad del contrato firmado el 14 de agosto por Medina al considerar que no se cumplió el requisito y que los méritos y la experiencia no están suficientemente acreditados. Y es justo en eso en lo que inciden los escritos dirigidos por el editor de Ceuta Actualidad a la presidenta del Consejo, Deu.

Escritos a Deu le alertan de la posible falsificación de uno de los certificados

Sabe de sobra el trovador que no son ni parecidos los versos ‘el roce de tu pelo’ que ‘el roce de tus pelos’. Como no es lo mismo ser colaborador que jefe, ni director de programa que director de programación.

Medina no firmó el contrato hasta el 14 de agosto, con el humo de los fuegos artificiales que cerraron los festejos patronales ya muy alejados de la ciudad y el fuego de la oposición por su nombramiento ya enfriado también

Medina incluyó en el currículum como parte de su experiencia que había desempeñado la labor de “responsable de contenidos de Ceuta Actualidad tv desde octubre de 2015 hasta la fecha”. El propio medio, Ceuta Actualidad, lo redujo a “colaborador” en las informaciones que publicó cuando Medina dio el salto a la Dirección de la tele pública de Ceuta, con un presupuesto de 2,7 millones de euros anuales. Y el editor envió por registro de entrada a Deu una misiva en la que cuestionaba que su firma fuera suya en el certificado que la empresa emitió a Medina para que acreditara esa experiencia como “responsable de contenidos de Ceuta Actualidad tv”, por lo que solicitaba acceder al mismo, ante la posibilidad de que se hubiera falseado y no se correspondiera con el original que él le había expedido a su ex colaborador.

La propia Deu reconoce el escrito y anuncia que su intención era la de dar cuentas al Consejo de Administración de esa carta. “Tengo el escrito y voy a dar cuenta del mismo al resto del Consejo. De ese y de otro posterior que me ha escrito explicando en detalle cuáles eran sus funciones y ratificando su experiencia”, aclara Deu.

Entre los dos escritos, según han confirmado varias fuentes a Ceutaldia.com media una reunión en la misma televisión del propio editor y ex jefe de Medina con el propio Medina.

A pesar de semejante controversia y de que Caballas mantiene su intención de pelear el nombramiento en los juzgados si es necesario al considerar que se ha incumplido el acuerdo toda vez que los méritos y la capacitación de Medina no quedan demostrados con la documentación aportada, el PP se mantiene en sus trece de dejar a Medina al frente de la televisión.

El enroque es similar al que ya tuvo en su día el Gobierno. El 29 de julio, cuando la oposición le propuso dejar el nombramiento sobre la mesa hasta que Medina no aportara certificados de su currículum, Deu defendió la necesidad de nombrarlo en aquella reunión: “No se puede dejar este asunto sobre la mesa, ya que se necesita porque está próxima la programación especial de feria, las vacaciones del personal y se necesita alguien en el medio”, argumentó para rechazar la propuesta de Fátima Hamed (MDyC) de esperar a la acreditación de méritos para nombrarlo, lo que aconsejaba la lógica. Medina no firmó el contrato hasta el 14 de agosto, con el humo de los fuegos artificiales que cerraron los festejos patronales ya muy alejados de la ciudad y el fuego de la oposición por su nombramiento ya enfriado también.

Caballas mantiene su intención de pelear el nombramiento en los juzgados si es necesario al considerar que se ha incumplido el acuerdo toda vez que los méritos y la capacitación de Medina no quedan demostrados con la documentación aportada

No fue el único paquete con humo que vendió Deu al resto del consejo en aquella reunión.

“El designar a Isaac Medina como nuevo director-gerente se basa en el pensamiento de nombrar a una persona independiente e imparcial, para evitar cualquier suspicacia, ya que no es una persona que venga guiada por ningún partido político”, recoge el acta. Medina había sido propuesto por el PSOE al PP, que a su vez se encargó de defender la propuesta (alguien del Consejo lo tiene que proponer y todos son cargos políticos). El PSOE fue quien puso sobre la mesa el nombre de Medina, el PSOE con el que había trabajado durante los dos meses previos a la campaña electoral de las municipales de mayo encargándose de la agenda del propio candidato a la Presidencia de Ceuta, Manuel Hernández, un mérito que no figuraba en su currículum.

“También comenta que bajo su presidencia se quiere impulsar al Consejo Asesor de Redacción, órgano de RTVCE, compuesto por los miembros del Consejo de Administración cuya función es vigilar, asesorar, controlar la producción de televisión”, prosigue el acta con la defensa de la propuesta realizada por Deu.

Nada de nada. No sólo no lo ha impulsado, sino que tanto a Caballas como al MDyC se le han dado largas cuando han pedido que se convocara el Consejo de Administración precisamente para cerrar el capítulo de la contratación de Medina definitivamente, aunque con intenciones opuestas a las de la ratificación de Deu.

Ni el propio Medina incluye nada del Consejo de Redacción en el documento de un folio que ha aportado para hacer balance de su gestión desde ese 14 de agosto, y que constituía el punto sexto del orden del día, tras su ratificación.

Medina enuncia lo hecho desde mediados de agosto: “Demanda de realización de documento técnico y de necesidades” (no parecen ser muchas, para el próximo año sólo se han presupuestado 50.000 euros en compras, para 4 cámaras robotizadas y trípodes para la unidad móvil); “entrevistas personales con cada colaborador de RTVCE; creación de un organigrama validado con los representantes de personal; creación de grupos de trabajo y proyectos; instauración de los nuevos horarios de empleados; instalación de una APP de gestión de RRHH con geolocalización (woffu); presentación de la nueva parrilla de programación TDT” (tampoco se prevén programas nuevos para 2020); “creación del servicio web y redes sociales RTVCE” (ya existían, la web se ha renovado subcontratándola a una empresa externa); “Bolsa de trabajo, previsión de cierre diciembre 2019, apertura nueva bolsa enero 2020; contratación por necesidad de servicio y reemplazo de personal; adquisición de derechos audiovisuales de A.D.Ceuta y U.A. Ceutí”. Ni una palabra del Consejo de Asesor de la Redacción.