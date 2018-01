Digmun pide a Cs que su propuesta para combatir el analfabetismo vaya acompañada de recursos.

La asociación Digmun sugiere a Ciudadanos que la lucha contra el analfabetismo en Ceuta que propone, “debe ir acompañada de la búsqueda de recursos para aquellas asociaciones e instituciones que trabajan para combatirlo”.

Y no solo es cuestión de dinero: “No es necesario, tanto la necesidad de recibir una subvención para atender a estos colectivos, como la necesidad de personal y de aulas para atenderlos”.

Digmun, recuerdan, lleva doce años trabajando con mujeres analfabetas el aprendizaje de la lecto-escritura y el perfeccionamiento del castellano. “Estas mujeres, por su condición de mujeres musulmanas y de no estar empadronadas, a pesar que muchas de ellas viven en Ceuta, tienen difícil acceso a la educación y a cualquier tipo de formación no reglada”, explican.

El analfabetismo en Ceuta, es una realidad que azota preferentemente a las mujeres, y en su totalidad, a mujeres musulmanas que viven en barrios periféricos de la ciudad o están en situación irregular, detallan, denunciando que muchas de ellas intentan matricularse en los centros de adultos públicos de la ciudad, y sólo en el caso de disponer de residencia o seguro de trabajo, pueden acceder a estos centros educativos y, aún así, en muchos casos se quedan también en lista de espera.

Una labor que Digmun lleva a cabo pese a que apenas disponen de los medios necesarios para ellos, ni apenas aulas. “Sólo gracias a la colaboración del IES Puertas del Campo que ha cedido sus aulas en horario de tarde durante todos estos años, se ha podido disponer de un lugar adecuado para llevar a cabo estos talleres”, agradecen. Así y todo, Digmun se ve obligada a “mendigar” ” a la Ciudad Autónoma que les proporcione personal de los Planes de Empleo para impartir estas clases. “No siempre se consigue esta demanda, a pesar de que sobra personal en la mayoría de los centros educativos. Los escasos recursos, que en algunos casos ofrece la ciudad, no son suficiente para atender el número de mujeres que se inscriben en nuestros talleres, por lo que es necesario todos los años, la búsqueda de recursos humanos a través de personal en práctica o de voluntariado que no le dan continuidad al proyecto y que la mayoría de las veces suele estar poco tiempo”.

