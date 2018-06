Fomento evaluará qué playas pueden ser accesibles y cuáles no merece la pena

El Gobierno ha aceptado la propuesta de MDyC de poner en marcha medidas para lograr que el mayor número posible de playas sea accesible para todos los ceutíes, eso sí, los plazos y el modo de llevarlo a cabo, “los marcarán los técnicos”, de ello se encargará la Oficina de Accesibilidad de Fomento que evaluará qué playas pueden ser accesibles y cuáles no merece la pena. El objetivo, explicó el consejero de Medio Ambiente, Fernando Ramos, es que “el año que bien el mayor número posible de playas sea accesible”.

Asimismo Ramos trató de apaciguar a MDyC asegurando que está en licitación la compra de medios adaptados para el baño para cuatro playas de la ciudad pero reprochó a la diputada Fatima Hamed que convierta los debates en un “Sálvame Deluxe, con alusiones e interrupciones, que es lo que le gusta”.

“Estar trabajando en ello no está mal”, concedió Hamed, subrayando que, de todos modos, no es suficiente y “hay que pasar de las palabras a los hechos”, poniendo como ejemplo el ascensor del Chorrillo, cuya obra está paralizada y no se retomará hasta después del verano.