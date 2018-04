El Gobierno de Vivas se ve "desbordado" por los MENA pero no activará más medidas de atención

La consejera de Sanidad, Adela Nieto, ha enmarcado este martes en la presión migratoria procedente de Marruecos que "nos desborda" y con un discurso por escrito su contestación a la propuesta que Caballas ha llevado al Pleno para que la Ciudad ponga más recursos y menos palabras para mejorar la atención a los Menores Extranjeros No Acompañados (MENA), una competencia asumida por la Administración local hace casi 20 años.

"Hay que ir más allá de la crítica y rechazar los discursos xenófobos pero también comprender al ciudadano", ha intentando hilvanarlo todo la miembro del Ejecutivo local, que considera suficiente el refuerzo de la Policía Local y el proyecto encargado a la Universidad de Málaga para diagnosticar durante un año con 80.000 euros la problemática de los MENA.

Nieto ha dicho que Jorge Chaves sigue trabajando en el proyecto de nuevo Centro de Menores, para el que se pedirá cofinanciación al Estado. Cruz Blanca va a poner en marcha una unidad móvil de apoyo a la Universidad de Málaga y una oenegé "experta en migraciones" se hará cargo de un proyecto intervención multidisciplinar con las conclusiones que alcance.

Para Aróstegui todo eso no es más que "un bucle". "Un año llevan preparando el convenio con la Universidad de Málaga que tiene 12 meses de duración y al que destinan el 25% de lo que va a la empresa de helicópteros... Eso es lo 'desbordados' que están", ha comparado el de Caballas.

El diputado localista ha lamentado que el PP "no quiere" afrontar el problema que genera asumir las competencias de Menores "con todos los medios que exige" para tener infraestructuras en condiciones en vez del vergonzoso antiguo chalé de San Antonio que se sustituyó de forma supuestamente transitoria por el albergue de Hadu; para contar con programas educativos...

Para Nieto los ceutíes "somos muy solidarios" pero, ha repetido, "estamos desbordados por este fenómeno y no por incompetencia de las Administraciones porque va mucho más allá de Ceuta y Melilla". "Nos preocupa muchísimo el tema pero determinados discursos dan la impresión de que los responsables son los trabajadores del Área de Menores, que hacen un trabajo muy difícil digno de alabar", ha añadido.

"Los chavales del puerto no quieren ir a 'La Esperanza' porque tienen otro proyecto de vida aunque no lo entendamos... Hay que ir allí a intentar integrarlos, motivarlos, darles otro proyecto de vida... Ya sabemos que es un reto de titanes, que no dará resultados al 100%, pero la alternativa a la complejidad no puede ser lavarse las manos sino redoblar esfuerzos, buscar soluciones desde el respeto a niños que sufren desde que nacieron", ha añadido Aróstegui.

Para Caballas "el problema no se está afrontando adecuadamente". Más bien se está "desenfocando", que habría que "diferenciar la residencia de la primera acogida" con nuevos equipamientos preparados para sus fines en función de cuáles sean; dar distintas alternativas educativas y psicológicas (actualmente inexistentes); etcétera.

Aróstegui ha recordado que solo 43 de los 167 trabajadores de Menores tienen estabilidad laboral y ha reprochado al Gobierno que finja no tener ningún local que habilitar. "No están desbordados, están agobiados por perder votos, y solo el runrún popular hace que no obvien totalmente a los menores, aunque a ustedes la inhibición moral no les inquiete y todas sus declaraciones de principios lleven un `pero' que se interpreta de muchas maneras, muchas muy negativas", ha concluido el localista.

"No nos inhibimos pero en 'La Esperanza' tenemos a más de 200 MENA, esa es la cruda realidad, y cada año nos gastamos más de 6,6 millones de euros al año en ellos, de los que el Estado aporta dos, por lo que nuestro compromiso es más que considerable, como demuestran los 350.000 euros que van a ir a arreglar el centro de Hadu, que está bastante destrozado", ha indicado la consejera.

Hernández ha culpado del problema de los MENA tanto al Gobierno local como al central y ha reclamado soluciones sociales pero también policiales. "La Ciudad no puede negar que está haciendo dejación de funciones y el clima de inseguridad, sobre todo en la zona portuaria, donde se ha dado incluso un accidente con resultado de muerte, y la gestión del invisible delegado del Gobierno se desconoce y se presupone que no existe", ha criticado el socialista.

El líder del PSOE ha llamado a "no criminalizar" a todo el colectivo de menores por los delitos de algunos pero ha subrayado el "flaco favor" que se hace a la actividad económica con unas Fuerzas de Seguridad "desbordadas" incapaces de garantizar la tranquilidad o de controlar la frontera, "donde las personas interesadas en cruzarla hacia o desde Marruecos deben aguantar colas de tres horas pero los menores indocumentados no encuentran ningún freno".