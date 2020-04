Hernández culpa a Vivas de la situación de Ceuta tras "20 años de gestión caótica y nefasta"

El secretario general de los socialistas de Ceuta, Manuel Hernández, ha visto este jueves a Vivas en el Senado "siguiendo al pie de la letra el guión establecido desde que se iniciara el estado de alarma y la pandemia que nos azota por el Covid-19, que no es otro que aprovechar el mismo para sacar rentabilidad y que ahora sea el Gobierno de España el que enderece su nefasta y caótica gestión de 20 años de anquilosamiento".

"Toda la estrategia, al igual que la del PP a nivel nacional y en Ceuta y la de Vox, su socio de gobierno, que ahora vuelve a dejarle a la altura del betún cuando asegura que se alegra de que las peticiones que con tanto ahínco hemos venido realizando desde Vox durante meses, una vez más, hayan resonado en las instituciones nacionales, en este caso por medio del presidente de la Ciudad, no tiene más que un fin: continuar con su campaña de acoso y derribo ordenada por Pablo Casado, a nivel nacional, y en Ceuta por Juan Vivas, contra el Gobierno de España y contra el PSOE", ha intentado explicarse el líder socialista en un largo comunicado.

Para Hernández "es lamentable que Juan Vivas hable de inacción y pasividad del Gobierno de España. De inacción antes de la crisis y pasividad ahora. Dice que España está en peligro, y por ende Ceuta también. Y habla de absoluta lealtad cuando aquí, en Ceuta, ha machacado, junto a su partido el PP, hasta la saciedad con su discurso de un comportamiento anticonstitucional del Gobierno de España".

"Ceuta está ahora en peligro por su dejadez, inacción y por su postura cómoda” ¿Qué ha hecho durante 20 años para que Ceuta contase con un tejido empresarial y comercial fuerte y sólido que no tuviese que depender de Marruecos? Sencillamente nada”, se ha respondido a sí mismo.

Según el socialista, “las estructuras económicas se han podido cambiar y transformar para poder estar hoy en una situación de desarrollo y progreso distinta a la que nos encontramos” “Pues no, bien poco ha hecho, aparte de despilfarrar el dinero de todos los ceutíes. Y ahora, con una campaña de acoso y derribo, quiere aprovechar la pandemia para enderezar su nefasta y caótica gestión de 20 años de anquilosamiento. Los problemas económicos estructurales, lejos de ir solucionándose se han incrementado y agravados”.

“El presidente Vivas y el PP han echado hoy balones fuera en el Senado, no asumiendo su responsabilidad”. “Si hubiese llevado a cabo políticas encaminadas al desarrollo de la ciudad en lo económico y social, es obvio que no partiríamos de la situación en la que nos encontramos ahora”. Por eso se ha preguntado "cómo puede el PP y Juan Vivas pedir al Gobierno central un plan de reconversión cuando él y su gobierno están totalmente perdidos y nunca tuvo un proyecto político para hacer una Ceuta fuerte y próspera”.

Subvenciones, sueldos para amigos...

“Política de subvenciones, empresas municipales deficitarias, altos sueldos para los amigos del incompetente Gobierno que tiene han sido parte de la seña de identidad de su andadura política, hoy acude al Senado para seguir el guión de su jefe, Pablo Casado, y presionar a un gobierno socialista que intenta salvar, con todas las herramientas y acciones a su alcance, a nuestro país”, ha denunciado el secretario de los socialistas ceutíes.

“La prioridad del PP en la anterior crisis fue los bancos, mientras que para el PSOE lo importante ante esta son las personas”, ha comparado Hernández

Desde su punto de vista, "falsedades, bulos y maniobras oscuras salpican sus discursos, pero no desde el estado de alarma, si no desde mucho antes. Nadie cree a estas alturas que el problema del tejido empresarial, del comercio y de los trabajadores ceutíes es nuevo. Quizá Vivas ni el PP recuerdan ya las manifestaciones de los empresarios y los trabajadores a las puertas del Palacio de la Asamblea en otrora".

El Partido Popular y JuanVivas “vienen utilizando esta pandemia para reprochar y maniobrar para sacar rentabilidad, olvidando que que con un gobierno del PP en este país se recortaron derechos a trabajadores, se bajaron los salarios y se dejaron sin protección a los parados y las familias en riesgo de exclusión social se dispararon”. “Su prioridad entonces fue los bancos, mientras que para el PSOE lo importante ante esta crisis son las personas”, ha comparado Hernández, que añade que los socialistas no mentimos y no llevamos a cabo políticas trileras, ya que las medidas puesta en marcha por el Gobierno de Pedro Sánchez no son meras promesas, son realidades para que nadie se quede atrás. Las de ustedes en la anterior crisis fueron solo para ayudar a los que mas tenían”.

Para el PSOE, sin embargo, el mensaje de la ministra de Política Territorial y Función Pública, Carolina Darias, es "claro y directo" al asegurar que “la pandemia del Covid-19 nos está dejando muchas lecciones, una es que las personas con responsabilidades públicas estamos obligadas a buscar un mínimo común de entendimiento, actuando de manera coordinada desde las distintas administraciones, para hacer frente a la emergencia sanitaria y abordar la reconstrucción social y económica que necesitamos”. “

Lo afirmado por la ministra, que suscribo en su integridad, parece que no agrada a los oídos de los populares, que siguen, en Ceuta, con su campaña de acoso y derribo al Gobierno de España y al PSOE para opacar su nefasta gestión de 20 años, recordándonos que lo que no debemos hacer es ayudar con alimentos a las familias que en estos momentos peor lo están pasando”, ha recapitulado Hernández.