Hernández: “Es mentira que el PSOE esté en contra de que Ceuta reciba 56 millones por parte del Estado”

"El Partido Popular y Vivas vuelven a faltar a la verdad para seguir con su campaña de acoso y derribo contra los socialistas y el Gobierno de Pedro Sánchez", lamentan desde el PSOE de Ceuta, que ha aceptado el reto del PP y ha aclarado que "es mentira que el PSOE esté en contra de que Ceuta reciba 56 millones por parte del Estado”

"Es totalmente mentira, y por lo tanto falso, que el PSOE de Ceuta “esté en contra de que reciba 56 millones de euros ni cualquier otra cantidad por parte del Estado, y retamos a los populares a que hagan buena esa afirmación y expliquen en qué momento hemos dicho algo similar”, ha explicado el secretario general de los socialistas ceutíes, Manuel Hernández, que agrega que los populares confunden, “intencionadamente, la crítica política a la gestión del Gobierno de Vivas con que el PSOE esté en contra de que a Ceuta lleguen ayudas económicas, afirmación que es totalmente falsa”.

"Creo -- dice el socialista-- que el posicionamiento del PSOE de Ceuta es claro en lo que a la llegada de ayudas para la los y las ceutíes. Quizá aún los populares y Vivas no se han enterado. El mejor ejemplo ha sido nuestro voto afirmativo al expediente de modificación de créditos por valor de más de 60 millones en el pleno extraordinario celebrado esta mañana. “Lo podemos decir más alto pero no más claro. No estamos en contra, ya que consideramos que cualquier tipo de ayuda es necesaria en estos momentos de especial dificultad”, dice Hernández, que añade que el Gobierno de la Ciudad ha dicho mostrarse orgulloso de la Corporación, en la que el PSOE es el primer partido de la oposición. "¿En qué quedamos?", se pregunta Hernández, que precisa que los socialistas ceutíes siguen trabajando en pos de que Ceuta cuente con todos los medios económicos posibles, procedan de dónde procedan, para hacer frente a esta pandemia.

Los populares, tanto nivel nacional y en Ceuta, acusan desde el PSOE, “utilizaron primero como arma arrojadiza los fallecidos en su campaña de acoso y derribo y ahora toca el reparto de fondos de 16.000 millones para la comunidades autónomas que no hay que devolver”. “Hoy ha quedado claro en el Congreso de los Diputados el posicionamiento del PP a través de su presidente, Pablo Casado”, manifiesta Hernández.

En este sentido, el secretario de los socialistas ceutíes matiza que los fondos, divididos en tres apartados, obedecen a una naturaleza y por tanto tienen su fin, “y cuando aún no se conocen los pronunciamientos del Gobierno de España en este sentido, el Partido Popular, que debe tener una bola de cristal para conocer las acciones que llevamos a cabo los socialistas ceutíes, vuelven a la carga con sus falsedades para arremeter con el PSOE de Ceuta y su secretario general”.

"Tal es el dislate, que Juan Vivas, por ende el PP, en rueda de prensa dice públicamente, que la reivindicación del Gobierno local sobre el fondo de 16.000 millones de euros que el Estado ha habilitado para apoyar a las comunidades autónomas que Ceuta percibirá solo 5 millones, mientras que apenas dos días después el secretario general de su partida, García Egea, decía que Ceuta no recibiría. Ese es su juego, el de la mentira”, explica Hernández.

El socialista ha aprovechado para recordar que Ceuta ha recibido, por citar algunos ejemplos, a día de hoy 5,9 millones de euros en prestaciones sociales, la mayor nómina de la historia pagada en Ceuta, y ha protegido a 7.587 trabajadores. Ha destinado 1 millón de euros en prestaciones por cese de actividad a 1.532 autónomos. También ha destinado 1,5 millones de euros del Fondo Social Extraordinario y 523.250 euros en becas comedor. 34,8 millones en avales ICO a 471 empresas ceutíes y melillenses. Además que Ceuta podrá destinar a gasto sanitario 28,8 millones de euros de Fondos FEDER. “Esto es lo que no dice el PP y el Gobierno de Ceuta y lo que demuestra la sensibilidad del Gobierno del PSOE para con la ciudad”, dice Hernández.