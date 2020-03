Hernández pide a Gaitán que "no intente sacar rédito político" con la crisis del coronavirus

El secretario general del PSOE de Ceuta, Manuel Hernández, ha advertido este miércoles al Gobierno de Juan Vivas en general y a su portavoz, Alberto Gaitán, en particular que “los que estamos viviendo no son momentos para la confrontación política ni para hacer discursos con el objetivo de obtener réditos políticos: ahora lo que tenemos es que velar por la vida de las personas”.

Hernández ha salido así al paso de las declaraciones realizadas por Gaitán, que ha augurado que la Ciudad no podrá hacer frente a inversiones en Servicios Sociales porque las cuentas de 2019, “que no están aún liquidadas ni aprobadas, no arrojarán superávit” debido a los 7,2 millones no abonados por el Gobierno de Sánchez .

Según el líder del PSOE, "sorprende la actitud del Gobierno de Vivas, que sigue utilizando los 7,2 millones de euros como arma arrojadiza pese a que por encima de todo debe estar en este momento la salud de los ceutíes”.

A juicio del socialista "es curioso que aún a sabiendas que el Gobierno central ha establecido, a través de un Real Decreto, un suplemento de crédito de 300 millones para financiar prestaciones básicas sociales, de los que a Ceuta se estima que le corresponden 850.000 euros, tanto Vivas como Gaitán sigan haciendo discursos de confrontación contra el Gobierno de Pedro Sánchez con los 7,2 millones de euros como ariete en toda una desfachatez política”.

"Este es momento para construir en positivo y apelar a la lealtad entre las instituciones. No es momento de oportunismos políticos, que es lo que está haciendo el Gobierno de Vivas a través de los discursos del presidente de la Ciudad y el portavoz de su gobierno”, ha reclamado Sánchez, que "no concibe" que mientras en el Congreso "toda la oposición apoya y respalda las medidas adoptados por el Gobierno, aquí haya quien intente aprovechar la situación para conseguir réditos políticos”.

“Tampoco es el momento de dejar caer los brazos en Servicios Sociales sino de ayudar, cooperar, colaborar y estar a la altura de una situación difícil para todos, que solo superaremos si estamos unidos”, ha añadido Hernández, que en nombre del PSOE ha dado las gracias "a todos los miembros de los colectivos que están luchando para dar solución a la pandemia que asola a nuestro país y, por ende, a nuestra ciudad".