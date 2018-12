Inmigración, Cataluña, Gibraltar, toros y caza para competir con VOX

El PP, no solo en Ceuta, ha interiorizado como estrategia que para contener a Vox debe tener un discurso más 'duro'. Sus responsables no cabalgan ni hablar de VOX pero cada vez hablan más de lo que único de lo que hablan los de su ex compañero Santiago Abascal.

Del "problema" de la inmigración, de Cataluña, de Gibraltar. Hasta de toros y caza se ha llegado a disertar este sábado en Ainara en la rueda de prensa ofrecida por el diputado nacional, Juan Bravo, que es el que más se ha echado al monte con esos últimos temas, a los que ha dado un llamativo matiz animalista y ecologista revestido de apuesta por la "libertad" para elegir en lugar de por "prohibir lo que no gusta", y los senadores Guillermo Martínez y Fatima Mohamed.

Esta última ha avanzado que el PP va a pedir en el Senado, donde comparecerá la próxima semana Pedro Sánchez, una Comisión Específica para tratar el "problema" de la inmigración, ya que ve a España en la "mayor crisis" por este motivo, convertida en "la principal puerta de la inmigración irregular" de Europa. Cuatro cosas piden los de Casado para evitarlo: combatir más a las familias, proteger mejor las fronteras y buscar una inmigración "ordenada y legal".

Sobre Gibraltar los Populares quieren, según ha explicado Martínez, firmeza para corregir el "fiasco" negociador de los socialistas con el 'Brexit' y para conseguir la cosoberanía, que la población del Peñón tenga doble nacionalidad, un régimen económico "propio" pero no de paraíso fiscal y que cualquier decisión sobre esa colonia en el futuro pase por España "sí o sí".

Para Cataluña, mano dura. El artículo 155, "ya", pero también una autoridad para llevar las riendas de los Mossos, incentivos económicos para que los jueces y fiscales se queden allí, imposibilitar los indultos por sedición o rebelión, aprobar una ley de símblos "por la neutralidad del espacio público", no financiar a partidos condenados por actuaciones contra la democracia... "No hay que defender solo al Consejo de Ministros cuando se celebra en Barcelona con 9.000 agentes sino a todos los que son atacados por defender la españolidad", ha exigido Bravo, que cree que para gobernar no hay que "ceder" ante los independentistas.