Javier Varga (Cs): “Este Gobierno lleva una legislatura con la ciudad parada”

Para Ciudadanos la clave de los problemas de Ceuta tienen un claro diagnóstico: la parálisis del Ejecutivo de Juan Vivas y el abandono del Gobierno de la Nación: ““Este Gobierno lleva una legislatura con la ciudad parada”, resumía Varga, denunciando la “sequía inversora” que sufre la ciudad autónoma. “La calle en la que vivimos no ha cambiado en ocho años, todo sigue igual pero más viejo”, explicaba Varga, “por eso a la mayoría de los ceutíes les indigna la inversión en la Gran Vía, la única obra que ha empezado”.

¿Dónde han invertido?, se preguntaba retóricamente Vaga para señalar que solo los 111 millones en personal han llegado al destino prometido. “El gasto de personal se ha ejecutado al 99 por ciento, las inversiones al 40 por ciento y pagando intere4ses por el 60 por ciento no ejecutado”, resumía, “Ceuta necesita progresar y este Gobierno lleva una legislatura con la ciudad parada, díganme que no ha dejado esto tocada la economía local. Una ciudad no puede pararse y ustedes la han parado”.

Una economía local que ha recibido otro golpe en la línea de flotación, añadía Varga señalando las encomiendas a TRAGSA, que “están acabando con un sector entero” y que se ve ahogada además por una frontera que ha desbordado a las tres banderas que ondean sobre el tarajal, reprochaba Varga.

Transporte marítimo, educación, paro, frontera, menores, sanidad…. “Llevan diez años construyendo un nuevo instituto sin hacerlo”, reprochaba, poniendo en duda que sean capaces de poner en marcha los 95 proyectos anunciados hasta 2019. Todfo ello mientras Ceuta pierde inversiones del Estado en infraestructuras, “mientras nos dan más de lo mismo: subvenciones”. “Le pido que se reconozca defraudado por su partido”, retaba el portavoz de Vargas señalando que la mayor inversión del Estado, el corredor mediterráneo, parte de Algeciras sin tocar a Ceuta, “mientras nosotros permanecemos encarados hacia el sur”. “Nos bonifican pero no nos arreglan la frontera”

Varga acusa al Gobierno de gobernar con “ocurrencias”, renunciando al cable de fibra óptica submarino con fondos FEDER para hacer un polo digital en el Príncipe, “ una semana después de visitar el de Málaga” y en una barriada donde los propios vecinos denuncian que no hay cobertura y ni siquiera llega la fibra.

Respuesta de Vivas

“Tuve un profesor que decía que lo peor que nos pasa es que no sabemos lo que nos pasa”, rebatía Vivas, recordando que muchos de los problemas de Ceuta son coyunturales y no culpa de la gestión política: “Es muy fácil decir que Ceuta tiene un tejido productivo débil, y es verdad y no es por culpa de los operadores privados, es que hay cosas en Ceuta que de una manera inevitable requieren la presidencia del sector público”, defendía el presidente, “es cuestión de supervivencia”.

Cuestiones denunciadas por Ciudadanos que, recordaba el presidente, “no están a nuestro alcance, ni del nadie”. Problemas que exceden las competencias de Ceuta. “¿Este Gobierno tiene la culpa que nuestro mercado será tan reducido y tengamos que competir con un mercado peninsular amplio, potente y diversificado, tenemos la culpa que el 60 por ciento de los inscritos como demandantes de empleo no tenga formación profesional? ¿Tenemos la culpa de la extra peninsularidad? ¿Tenernos la culpa de que estemos en frente de un paraíso fiscal?”.