Lopera responde a Vivas. “Ingesa no ha necesitado recurrir a los test de la Ciudad”

El director territorial de Ingesa, Jesús Lopera, ha respondido al presidentre Juan Vivas, que este domingo reprochó al Ministerio de Sanidad que haya debido de ser la Ciudad quien abastezca de test a Ingesa.

“El Ingesa no ha tenido la necesidad de recurrir los test de ninguna institución, el Ingesa tiene test suficientes y los ha tenido y PCR suficientes y desde esta semana realización de pruebas serológicas. Los recursos del Ingesa provienen del Ministerio de Sanidad y de compras realizadas con anterioridad al Estado de Alarma”, ha rebatido Lopera. “No queda bien y lo tengo que decir, el hecho de decir hemos hecho esto que era del otro”, ha reprochado el director territorial Ingesa, “hemos ido de la mano y por el Ingesa no va quedar, seguiremos poniendo nuestros profesionales a disposición de la ciudadania”.

Lopera ha insistido en que Ingesa ha realizado un millar de pruebas PCR y más de 3.000 test de anticuerpos, siempre acorde con la situación y siguiendo los protocolos establecidos. Una cifra de PCR muy por debajo de la disponibilidad de pruebas, más de 6.000, con que cuenta Ingesa, lo que deja más de 5.000 pruebas de PCR sin salir del almacén. Una diferencia que, explica Lopera, se debe a que la administración calculó un escenario mucho peor para Ceuta del que ha sido finalmente. Ingesa, explica Lopera, calculó una tasa de ataque del coronavirus del 25 por ciento que, afortunadamente no se ha cumplido”.

“No solamente no es cierto que falten test sino que además en Ceuta se están haciendo todas las pruebas necesarias en cada momento, mediante PCR y mediante test y esta semana se inicia la prueba de serología específica, que es un avance importantísimo”, rebate Lopera, “no existe ningún protocolo del Ministerio que indique la necesidad de hacer test de forma generalizada o a gusto de las personas, para la realización de test hay protocolos normas y tiempos para que sean fiables. Ceuta tiene test y PCR suficientes y se ha venido abasteciendo los centros de equipos de protección y tenemos material más que suficiente para la casuística de Ceuta”. Un material no utilizado que está en el almacén, apunta Lopera, y que garantiza que Ingesa cuenta con el material suficiente en caso de una segunda oleada de la pandemia.

Petición lógica

Si cree “lógica” en cambio Jesús Lopera, la reclamación de las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla de una parte del fondo extraordinario de 16.000 millones de euros para hacer frente a los gastos sanitarios derivados d ella pandemia de la COVID-19. Una reclamación que, no obstante, no corresponde valora a Ingesa. Lopera h recordado que, aunque la competencia inasistencia sanitaria la tiene el Estado, las ciudades autónomas sí tienen capacidad en salud pública, un área crucial en esta pandemia. "Corresponde a las autoridades de la Ciudad argumentar su petición que entiendo por un lado que es lógica, si han hecho un esfuerzo el Gobierno será sensible a las demandas de las ciudades en cuanto a su singularidad".