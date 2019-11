Mateos, sobre el PSOE de Hernández: "Han llegado personas sin conciencia de lo que es un partido"

La delegada del Gobierno, Salvadora Mateos, ha respondido este jueves a los dirigentes del PSOE, su partido, que, como Juan Gutiérrez, se han "desmarcado" de los Planes de Empleo de la institución de la Plaza de los Reyes como una obra con firma exclusiva de su titular. En declaraciones a los medios, ha asegurado que desde la Delegación se intentó informar y colaborar con Daoiz "y otros partidos" en su diseño, pero que no encontró oídos.

"Desde el principio yo me puse en contacto con el presidente de la Ciudad y le dije que aquí estábamos para trabajar por Ceuta, que nos olvidásemos de las siglas", ha resumido su voluntad política durante una rueda de prensa en la que ha defendido la escrupulosidad con la que se ha elaborado el listado provisional de beneficiarios de los Planes de Empleo, "porque de lo que se trata es de que funcione Ceuta, que los proyectos se puedan complementar entre unos y otros".

En la Ejecutiva de Manuel Hernández no ha hallado complicidad al respecto: "Hay personas que han llegado al partido sin tener conciencia, digo yo, de lo que es un partido político, de cómo se debe trabajar, de que un partido está ahí para solucionar problemas y ayudar a las personas que menos pueden. Lo que no es de recibo es que varias de esas personas", ha evitado dar nombres, "se hayan dedicado en las redes sociales a ir contra su propio partido porque parecen haberse olvidado de que la delegada es una militante socialista comprometida desde que me afilié en 1994".

Mateos ha repasado su trayectoria como socialista y su "compromiso con las personas que necesitan apoyo". "Me afilié cuando mis hijos se fueron y yo podía dedicarle al PSOE mucho tiempo, fui consejera de Bienestar Social y diputada autonómica y en 2004, jefa de la Oficina de Extranjería. Yo siempre he tenido continuidad en el partido hasta que se prescindió de mí, no me dejaron afiliarme cuando se constituyó una Gestora y al día siguiente de perder las elecciones de 2011 volví para afiliarme de nuevo".

"Desde entonces he estado colaborando y hoy tengo que decir con pena que han querido achacarme unos problemas con los que no puedo cargar : si se hacen promesas es para cumplirlas y hasta ahí puedo leer", ha terminado la delegada, que no ha querido responder a si está "satisfecha" con la labor de Hernández como secretario general.

"Yo hablo de los que se han incorporado últimamente, pero no voy a hacerlo de la Ejecutiva, que espero que haga un buen trabajo", ha deseado la delegada, que ha incidido en que "yo siempre he estado aquí con la puerta abierta para facilitar todo tipo de información: si no han venido supongo que ese equipo se considera lo suficientemente preparado para llevar una política en la ciudad sin necesidad de contar con la Delegación".

Mateos ha negado que ninguna persona no incluida en las listas del Plan de Empleo le haya dicho que se le había "prometido" su contratación y ha reconocido que su relación con el líder del PSOE es nula: "Nos hemos visto cuando ha venido algún ministro"