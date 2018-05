El MDyC acusa a Hachuel de mentir sobre la renovación del 112

MDyC alerta de que la situación en que se encuentran los servicios de emergencia del 112 dependientes del Ayuntamiento hacen que sea necesaria su inmediata renovación: “Los equipos se encuentran en un estado de absoluta obsolescencia que no permiten que una pequeña avería pueda solucionarse al no existir piezas de repuesto, si a ello añadimos el estado del mobiliario y la pésima gestión que realiza el director colocado al frente del servicio, nos encontramos con un conjunto que puede estallar en cualquier momento”. Carencias que, señalan, no están aún en licitación, pese a que el consejero responsable, Jacob Hachuel, aseguró el viernes que estaban ya en proceso de concurso.

“No es la primera vez que el Desgobierno del Sr. Vivas engaña a la ciudadanía ceutí con el asunto del 112, desde el año 2011 existen informes técnicos internos que señalan la preocupante situación del sistema de emergencias que exigían entonces el inicio del procedimiento para su modernización, han pasado siete años, se han reiterado los informes alertando que la situación era peor y nada ha hecho esta Corte de los Milagros para solventar el grave problema”, acusan exigiendo la licitación inmediata de la renovación de los medios del 112. “Una renovación que no sólo debe ser tecnológica, sino sobre todo de gestión, no se puede permitir que quien no está capacitado para ello se encuentre al frente de unos servicios que como decía el Alcalde es un ámbito de lo público esencial y fundamental, además de obligatorio, porque hablamos de seguridad y de la vida de las personas”.