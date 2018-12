El MDyC censura el "nulo compromiso social" del PP y Chandiramani, la "demagogia" de Hamed

La portavoz del MDyC, Fatima Hamed, ha acusado este jueves al Gobierno de Vivas en el debate definitivo sobre los Presupuestos de la Ciudad para 2019 para afearle su “nulo compromiso social” y reprocharle el no tener más plan que seguir tirando “con las transferencias que recibe del Estado y de la Unión Europea”. Hamed ha comparado el Pleno extraordinario con el “colofón”, término utilizado también por Carreira, con el final de una “mala película”. “En este documento no hay soluciones a los problemas de Ceuta, nada se aporta para romper el círculo vicioso del desempleo, siguen tratado la Política Social como beneficencia y no avanzan para subsana las desigualdades que han creado entre unas partes de la ciudad y otras”, ha resumido.

La consejera de Hacienda ha reprobado la “demagogia” de su adversaria, sobre todo en sus críticas a la supuesta falta de iniciativas públicas para atender a los pacientes oncológicos y para abrir una clínica de Radioterapia local. “Hemos puesto suelo, presupuesto y todo lo que hemos podido”, ha rebatido antes de referir que el compromiso de apoyar económicamente el funcionamiento de esa unidad es “firme”.

La líder del MDyC ha denunciado que el PP ha rechazado sus más de cincuenta enmiendas a las cuentas públicas a las que el Pleno había dado luz verde inicialmente, aunque según ha dicho en algunos casos ha hecho lo que proponía sin reconocer que se trataba de una aportación de la oposición.

“Falta de compromiso social” aprecia en la negativa a aprobar subvenciones para las bombas de insulina, por ejemplo, mientras “para que ustedes vivan a cuerpo de rey no hay límite”. “Disponen de 240 euros al día en dietas que no tienen que justificar”, ha comparado Hamed, que entiende que esos dispendios no pueden dar pie a “negocios” particulares y que “solo se pague lo acreditado documentalmente”.

La diputada ha arremetido contra las “nulas” políticas del Gobierno local para “facilitar el acceso al mercado laboral” a los ceutíes. “Solo han hecho Planes de Empleo casi sin transparencia hasta los últimos tiempo y con salarios de miseria para contratar a más gente”, ha dibujado la “triste” política de empleo de la Ciudad. El Movimiento ha planteado sin éxito darles un cariz más “formativo”.

El tercer grupo de la oposición ha cuestionado la falta de partidas para promover la construcción de viviendas protegidas y ha puesto en duda que el presupuesto para Juventud (“el 0,11% del total”) vaya a cubrir siquiera todas las actividades planificadas.

La consejera no ha entrado en detalles técnicos para refutar las afirmaciones de Hamed y ha destacado que a estas alturas del año la ejecución del Presupuesto de 2018 ya “supera el 90%”. Frente a la permanente crítica de la líder del MDyC sobre la gestión de Emvicesa, la consejera ha recordado a Hamed que “nunca dijo nada” al respecto durante esos mismos años en los que ya era diputada.

“No confundimos el Gobierno con el partido ni somos ningún cortijo”, ha terminado Chandiramani, que ha negado “sustento” y “fundamento” a las afirmaciones de la diputada del Movimiento, que ha tachado de “mentirosa total y absoluta” a la consejera, a quien también ha recordado que no se dejó “ni hablar” en los Plenos durante la parte de la anterior legislatura que pasó como tránsfuga. “¿Están poniendo el ventilador porque están todos manchados de mierda?”, ha preguntado visiblemente indignada Hamed.

La representante del PP ha defendido que “ya está bien de decir mentiras” sobre las VPO. “Yo también estoy aquí por principios, como usted, para trabaja con lealtad y honradez por el interés general de la ciudadanía ceutí”, ha espetado Chandiramani, que ha comparado las alusiones al ‘Desgobierno’ que constantemente hace el MDyC “con que nosotros les llamásemos partido desestructurado” en referencia a sus divisiones internas. “Sus enmiendas no se aceptan porque no dice a quién hay que quitarle el dinero, no porque no sean interesantes”, ha concluido.