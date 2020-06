EL MDyC denuncia la "nefasta" gestión de la Delegación del Gobierno en las las autorizaciones

Para el MDyC es inadmisible que los y las ciudadanos de Ceuta se queden en Algeciras por no recibir respuesta a la autorización por parte de la Delegación del Gobierno. "El Movimiento por la Dignidad y la Ciudadanía (MDyC) ha solicitado en numerosas ocasiones a la Delegada del Gobierno la necesidad de repatriar a los ceutíes atrapados en Marruecos, son muchas las familias que quedaron en el país vecino tras el cierre por el estado de alarma", explican.

"No sólo se ha gestionado de manera nefasta el conjunto de las repatriaciones y no han movido un dedo para habilitar un pasillo humanitario pudiendo así volver los y las ceutíes que se encuentran más cerca de nuestra ciudad-- recuerdan-- sino que aquellos que consiguen embarcar en las escasas rotaciones habilitadas a tal efecto, no se han preocupado en absoluto en gestionar de forma automática la autorización pertinente para su regreso a Ceuta".

Desde el MDyC reciben a diario numerosas quejas de ceutíes que solicitaron la autorización incluso antes de embarcar en el puerto de Tánger y que tienen que permanecer en Algeciras porque no reciben respuesta por parte de la Delegación del Gobierno para poder embarcar hacia Ceuta. "Los afortunados que han conseguido contactar con la Delegación del Gobierno, reciben como respuesta que existen un número elevado de solicitudes de autorización y tienen que esperar; ¿No es suficiente el número de personal con el que cuenta la Delegación del Gobierno? Es más que evidente la falta de voluntad y la despreocupación por la ciudadanía de Ceuta, cuando deberían gestionar de forma automática la autorización de las personas que embarcan desde Tánger hacia Málaga", sostienen.