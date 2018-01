El MDyC duda de la legalidad de la declaración de interés municipal de la nueva sede de la FFCE

En la Comisión de Economía, Hacienda, Administración Pública y Empleo celebrada este martes, el Movimiento por la Dignidad y la Ciudadanía (MDyC) ha mostrado sus dudas sobre la legalidad de la declaración de utilidad municipal de la nueva sede de la Federación de Fúbol de Ceuta.

Según la ordenanza del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO), señala la formación política, la solicitud de declaración debe ser presentada por el sujeto pasivo y aprobada por el Pleno del ayuntamiento, dicha declaración se presentó por primera vez el dieciocho de noviembre de 2014 y en segunda ocasión, el veinte de enero de 2017. La Ordenanza Fiscal General de la Ciudad de Ceuta en su artículo 39, punto tercero Plazos de resolución y efectos de la falta de resolución expresa señala: “Vencido el plazo de resolución en los procedimientos iniciados a instancia de parte, sin que se haya notificado la resolución expresa, se producirán los efectos que establezca la normativa aplicable.”

Para MDyC, en ambos casos la solicitud ha caducado, por lo que la resolución no puede ser tenida en cuenta: "si ya la primera daba por cerrado el asunto al no poder ser tenida en cuenta por la Administración un mismo tema del que se considera que ha recaído una resolución desestimatoria por silencio administrativo, la segunda está totalmente fuera de plazo y tampoco puede ser considerada".

Desde el MDyC entienden que "no se puede forzar la ley con calzador para quedar bien con un amigo y ex candidato del Partido Popular". "Desde el MDyC nos hemos opuesto a que se lleve a Pleno la solicitud de declaración de interés municipal de la sede de la FFCE por considerar que no cumple la legalidad vigente, culpa de la abulia del Desgobierno del Sr. Vivas, y es que, aunque nos parece una obviedad, la ley debe ser igual para todos y los amigos del Desgobierno también deben cumplirla", explican.