El MDyC exige el cese de los viceconsejeros no electos y que Ceuta sea Comunidad Autónoma

El Movimiento por la Dignidad y la Ciudadanía (MDyC) ha reaccionado a la sentencia del Supremo que veta el nombramiento de personas no electas como consejeros o viceconsejeros recordando que lleva tiempo alertando de "la falta de encaje de nuestra ciudad en el entramado territorial de España" "Por mucho que quieran empeñarse PSOE y PP, la Ley 1/1995 ni es un Estatuto de Autonomía ni soluciona nuestra ubicación en España". Por ello, exigen el cese de los siete viceconsejeros que no fueron elegidos en las urnas y la transformación de la ciudad en Comunidad Autónoma.

En un comunicado, los de Fatima Hamed se han preciado de que "una vez más, los tribunales nos han dado la razón: siempre hemos avisado de que la libre interpretación que ha realizado el Desgobierno de Vivas sobre la legislación española superaba a nuestra Constitución y, por lo tanto, no eran asumibles".

"En esta ocasión el Tribunal Supremo vuelvo a decirnos lo que somos una entidad local, con rasgos propios, pero una entidad local y como tal 'no exime del cumplimiento de las exigencias constitucionales' y que 'la libertad de organización ha de ejercerse en el respeto a las prescripciones constitucionales, que no son disponibles para el legislador estatutario”, ha recordado.

Para el MDyC, Vivas no es un intérprete de la ley y menos de nuestra Constitución y el Tribunal Supremo le indica que su decisión de nombrar viceconsejeros no electos no está dentro de nuestra norma fundamental". "¿Significa eso que es un golpista? ¿Debemos solicitar la ilegalización del Partido Popular de Ceuta por atacar nuestra norma básica de convivencia tal como aprobaba el mismo partido el pasado Pleno municipal?", se ha preguntado.

"Los Tribunales han vuelto a decirle a Vivas que la interpretación que hace de la ley es inconstitucional, pero nada han hecho ni el PP ni el PSOE por defender a Ceuta buscando una solución que sólo pasa por convertirnos en Comunidad Autónoma", ha coincidido el Movimiento con el portavoz de Caballas, Mohamed Ali, que este jueves a mediodía ha realizado la misma solicitud.

El MDyC ha recurrido los distintos reglamentos que ha aprobado el PP "al entender, como indica el Tribunal Supremo ahora, que no cumplen con nuestra legislación, en especial con nuestra Constitución, por ello es prioritario para nuestra formación solventar esta situación que nos hace muy diferentes al resto de los españoles y por ello propondremos la conversión de Ceuta en Comunidad Autónoma, para ser iguales al resto de los españoles, para dar cumplimiento a la Constitución Española", ha recapitulado.