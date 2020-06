El MDyC exige a Guerrero "que explique" por qué prevé suspender la Pascua islámica del Sacrificio

El Movimiento por la Dignidad y la Ciudadanía (MDyC) ha asegurado este viernes que tenido conocimiento de que desde la Consejería de Sanidad "se está comunicando por teléfono y por carta a todos los ganaderos de la ciudad que no realicen trámite alguno para la adquisición de ganado ovino y caprino" de cara a la festividad de la Pascua islámica del Sacrificio, Eid Al Kebir, del presente año.

Según los de Fatima Hamed, "el argumento que se les da es la situación epidemiológica y el alto riesgo de propagación de la COVID-19, obviando que la festividad será el 31 de julio, más que finalizado el estado de alarma".

"Sin embargo, nada se les dice en cuanto al perjuicio económico que la suspensión de la fiesta les supone para su actividad, ni el modo de compensar las grandes pérdidas que va a suponer para su negocio, puesto que en este periodo se produce la mayor parte de las ventas de estos animales", asegura la formación localista, que entiende que "la supuesta suspensión de no llevarse a cabo, provocaría que tampoco pudieran traer el ganado a nuestra ciudad en tan corto espacio de tiempo, puesto que la compra y transporte necesita de una planificación que el ejecutivo local desconoce al no aplicarla".

Para el MDyC esta cuestión "no es baladí y no puede ventilarse de la manera en la que pretende hacerse por parte del encargado del área de Sanidad, posiblemente ocupado en otros menesteres particulares que le hacen obviar la importancia del asunto para miles de ceutíes, especialmente, cuando aún se desconoce si se celebrará o no la Fiesta del Sacrificio, resultando que en caso que se celebre, nuestra ciudad no contaría con ganado suficiente para proveer a todas las familias".

"Exigimos que aclare, públicamente, las razones que le llevan a suspender una fiesta que es parte de las tradiciones de nuestra ciudad, más cuando su celebración se realiza de forma familiar y no llegamos a comprender que, sin estado de alarma vigente, no se celebre", ha reclamado el Movimiento.