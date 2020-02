El MDyC exige que se ponga en marcha la segunda parte del Plan de Empleo de la Delegación

El MDyC ha exigido "al supuesto gobierno progresista de Pedro Sánchez" que ponga en marcha "de forma inmediata" todos los programas de Plan de Empleo que prometió "dada la situación crítica que el acoso de nuestro vecino está provocando en nuestra economía" y "las medidas necesarias para solventar los graves problemas estructurales que padecemos por el abandono de 40 años de gobiernos populares o socialistas".

Según han recordado los de Fatima Hamed en un comunicado, "la Delegación prometió que en 2019 se llevarían a cabo unos planes de empleo en los que se contratarían a 1.200 personas a jornada completa: por un lado para cubrir la falta de plantilla de nuestro sistema educativo y por otro para incrementar la empleabilidad de los desempleados de Ceuta a través de cursos formación, Escuelas Taller o Casas de Oficio”.

Sin embargo, "en la actualidad solo se ha puesto en marcha el que cubre las necesidades de nuestros colegios, unas necesidades que ningún Ministerio, sea del PP o del PSOE, ha querido colmar, un plan que ha contratado a unas 680 personas, muchas de ellas en sectores donde no existe desempleo por lo que no se han podido completar el número que se pedía y que han ido a solventar los problemas de la Administración Central, no los de la gente de Ceuta".

Para el MDyC, "en la situación económica en que se encuentra nuestra ciudad, es necesario que todas las medidas económicas que supongan un respiro para la ciudadanía se pongan en marcha de inmediato".

"Si a la falta de una solución al problema de la frontera que crea una grave crisis económicas se une el abandono del Gobierno del PSOE, con la no transferencia de los 7,2 millones de euros de los convenios de desalanización del agua y del hecho fronterizo (recordemos que Canarias sí ha recibido los fondos para el agua sin tener problemas técnicos para ello, pues su voto era necesario para alcanzar el Gobierno), a lo que se une la no realización de la mitad de los planes de empleo, que pueden suponer otros 7 millones de euros, que provocan la pérdida de una renta disponible para los ceutíes que en estos momentos se hace imprescindible", ha razonado la formación localista.