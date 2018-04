El MDyC ataca a Vivas con el 'caso Emvicesa' para que dimita: "El futuro de Ceuta no pasa por usted"

La portavoz del MDyC, Fatima Hamed, ha presentado este jueves al presidente y a su "cuadrilla" como a meros grandes embaucadores, trileros casi, durante el último Debate sobre el Estado de la Ciudad de la legislatura, que ha querido convertir en un balance del último episodio emitido de la era Vivas con el 'caso Emvicesa' como paradigma de un "Desgobierno" a cuyo líder ha invitado a tomar ejemplo de Cristina Cifuentes para "dimitir e irse".

No solo por haber ido cambiando casi año tras año sus promesas de futuras inversiones, por haber pasado de querer cambiar las losetas a darle un millonario revolcón completo a la Gran Vía antes de las elecciones y por, más que resolver problemas, por "haber creado muchos nuevos" desde que el PP lleva las riendas de la Administración local.

También porque hasta alguno de los gurús de Vivas como Joaquín Aranda "han tenido que recordarle que debe articular medidas (suelo, ayudas...) para incentivar el sector privado, promover actuaciones para incrementar el turismo con más agilidad en el paso fronterizo, mantener un ritmo inversor sobre un plan a medio plazo no inferior a tres años...".

"Ustedes solo anuncian cosas que nunca se convierten en relidad, mera palabrería: no han maximizado el aprovechamiento de las posibilidades del Puerto y se han limitado a crear una red clientelar a la que han dedicado sin escrúpulos el Presupuesto de la Ciudad y los Planes de Empleo, como ha revelado el 'caso Emvicesa' más allá de las viviendas, otra burla a la ciudadanía y a los más necesitados", ha reprochado Hamed, que también ha reprochado a Vivas que, "más allá de los babosos cercanos", no escuche "a nadie" y no salga de su despacho más que "para ir a ver a los ministros, que bien poco caso le hacen".

La líder del MDyC ha pedido al PP "que haga algo y lo haga bien", línea de la que no ve rastro ni en materia de Juventud ni en Igualdad ni en Vivienda ni en el campo de las Políticas Sociales con unas tasas de población bajo el umbral de la pobreza rampantes, la segunda más alta a nivel nacional, reflejo del crecimiento de "esa brecha social que tanto nos preocupa".

"Es usted el que ha generado esta sociedad subvencionada repartiendo dinero a dedo cargándose los recursos públicos para dárselos a los más cercanos: la externalización beneficia a quien usted quiere y estoy covencida de que con 15 mllones bien utilizados tendríamos suficientes, no los 60 que presumen de gastar", ha comparado antes de lamentar que, mientras, no hay "ni un euro" para construir viviendas y "para aprobar el PGOU se han perdido ya otros cuatro años con la consiguiente paralización de la Construcción y la economía".

Entre las "asignaturas pendientes" de Vivas, la localista ha citado también la no aprobación de la RPT de la Asamblea, la falta de construcción de nuevos centros escolares y guarderías "mil veces prometida en distintos sitios", la falta de presupuesto en becas "para atender a alumnos que cumplen los requisitos establecidos"; la "no previsión para la cobertura de vacantes en la Policía Local y Bomberos"; las duplicidades entre el 112 y el nuevo sistema de videovigilancia...

"La inexistencia de la pista de atletismo habla por sí misma y en Medio Ambiente la dejadez es absoluta: la nueva Ordenanza lleva un año durmiendo el sueño de los justos y somos el único territorio de España en el que el uso y abuso de las bolsas de plástico no está prohibido... ¿Qué nos hace diferentes? Su abulia", ha espetado al presidente, a quien también ha exigido que saque a Ceuta del "limbo" en el que a su juicio se encuentra por su encaje Constitucional "que no nos hace Autonomía". Sobre financiación, Hamed ha dicho que Vivas ha preferido ser un "pedigüeño" ante el Estado en vez de "reclamar lo que nos corresponde con la cabeza alta" para "una ciudad que tiene futuro pero que no pasa por usted".

"Necesitamos un Gobierno que haga cosas y eso le reprochamos, que no se ve que se meuvan", ha resumido la localista en su segunda intervención, en la que ha insistido en la necesidad de reemplazar a Torrado al frente del Puerto; de que los Planes de Empleo sean "una fórmula de cuallificación de los beneficiarios; de atender mejor a las barriadas; y de actualizar el marco legal específico de Ceuta a las novedades introducidas en la nacional durante los últimos años.

"Me iré cuando me sienta un obstáculo para Ceuta"

Vivas ha crticado la "demagogia" de Hamed, a la que ha acusado de haber convocado a una "clá" integrda entre otros por los inquilinos de González de la Vega. "Usted no se hubiera acordado de ellos si no estuviesen aquí y nosotros les vamos a atender dentro de la ley pero de personas como juguetes nada, eso es ofensivo", ha denunciado el presidente, que también ha afeado al MDyC su escalada en los calificativos hasta llegar a "maleantes y babosos cercanos".

"Ni son babosos ni es cuadrilla ni es corte ni hace milagros, que le quede claro: si habla de nuestros asesores usted dispone de ella también, es más grande en número y la tiene porque el PP ha querido", ha respondido Vivas, que se ha confesado "abochornado" por el 'caso Emvicesa'. "No sabe lo que hemos sufrido pero le recuerdo que quien denunció la 'lista fantasma' fue este Gobierno mientras usted miraba hacia otro lado y ahora me pide que me vaya no por el bien de Ceuta sino por el suyo: me iré cuando crea que voy a ser un obstáculo para la ciudad y ese día me cortaré la coleta si me queda pelo, no porque usted me lo diga", ha advertido.

"Aquí durante la crisis no se ha destruido empleo ni se han suprimido prestaciones y eso no ha pasado en todo el resto de España", ha destacado Vivas

El presidente también ha defendido con orgullo la red de Servicios Sociales creada, los Planes de Empleo, el IMIS, las ayudas al alquiler, el nivel de las prestaciones básicas, que han alcanzado cotas "que antes ni se soñaban" y ha dejado claro que si se invierte presupuesto de la Ciudad en la frontera "es porque la mitad viene del Estado y yo veo la colaboración entre Admnistraciones sin distinciones".

"Aquí durante la crisis no se ha destruido empleo ni se han suprimido prestaciones y eso no ha pasado en todo el resto de España, lea un poquito", ha pedido el Popular a su interlocutora, con quien ha discrepado tanto sobre que sea legítimo "culparme del paro en una ciudad con una economía muy difícil, limitada y condicionada" como sobre que en el "lugar común de la corrupción" valga usar las citaciones a políticos como investigados como presunciones de cupabilidad".

"Hay que tener cuidado con lo que se dice: Ceuta tiene encaje constitucional, como ayuntmiento, que es lo que usted dice, o como ciudad con Estatuto de Autonomía, que es lo que somos", ha terminado Vivas, estupefacto porque en Ceuta "no defendemos lo nuestro: parecemos querer degradar nuestra condición jurídica y da la impresión de que tiene éxito". Vivas no ha querido hablar de los "consejeros ilegales", como Hamed suele calificar a Celaya y Chandiraman por no ser electos, "porque me calentaría demasiado".