MDyC recuerda que “el virus sigue ahí, pero también en las playas y en La Isla del Parque Marítimo”

La portavoz de MDyC, Fatima Hamed, ha sid, con diferencia, la voz más dura y crítica con la gestión del consejero de Sanidad, Javier Guerrero, en la suspensión de la Pascua del Sacrificio, una decisión, reprocha, basada en el desconocimiento d ella comunidad musulmana al equiparar una fiesta familiar, similar a la Navidad, con otras celebraciones religiosas como las procesiones de la Virgen del Carmen o la ofrenda florar a la Virgen de África.

Hamed admite que el virus sigue ahí, pero también en las playas y e él solito crispar la convivencia en esta ciudad, usted solo parece haber tejido un maquiavélico plan para atacar la libertad religiosa y coartar el derecho a celebrar como siempre se ha hecho la fiesta del sacrificio, es una decisión estrictamente política”.

“Habla de que el sacrificio y el despeine puede representar un riesgo si no se garantizan las medidas sanitarias, bien, eso es lo que queremos, aquí nadie quiere jugar con la salud de nadie”, abogaba Hamed, “en los informes se dice que deben asegurarse las medidas organizativas, perfecto, eso es lo que tiene usted que hacer, si se detectan deficiencias son para que el político tome las decisiones, para corregirlas no para escudarse en ellas y decir no hago nada, eso no es lo que se espera de usted”.

“Está usted empecinado en que la fiesta no se celebre este año y le aseguro que está convirtiendo un error garrafal”, avisaba Fatima Hamed, recordando que “la buena noticia es que tiene un mes para rectificar”.