Miaja asegura que los técnicos alertaron en octubre del mal estado del crematorio

La diputada socialista Nuria Miaja ha denunciado este martes que el Servicio de Industria y Energía de la Ciudad alertó en octubre del "mal estado de las instalaciones del crematorio" a través de un informe "que ponía los pelos de punta por las numerosas y reiteradas incidencias ocurridas en los últimos meses: elementos eléctricos quemados, cableado ubicado en espacios deficientes, abastecimiento de gasoil insuficiente, incendio de hornos, falta de ventilación en las salas de los hornos crematorios, etcétera”.

A su juicio, la avería de mediados de diciembre que deparó "la lamentable y dramática situación vivida hace unas semanas por una familia ceutí ante la imposibilidad de no poder llevar a efecto el último deseo de su familiar: ser incinerada en nuestra ciudad", no fue por tanto "inesperada".

Además, ha subrayado que el informe de Industria "no fue la primera señal de alarma porque habría que sumar las conclusiones de una auditoría externa que señalaba que las instalaciones no cumplían con la legislación y que se encontraban en un pésimo estado de conservación y mantenimiento”.

Según ha repasado, "el contrato para la realización de esas obras fue adjudicado en junio por valor de algo más de 58.000 euros con una duración de tres meses, por lo que en septiembre esas instalaciones deberían haber estado en perfecto estado y cumpliendo con la legislación vigente". "Es realmente bochornoso y deplorable", ha criticado, "que los dos hornos del crematorio municipal no funcionaran hace unas semanas y aquí nadie asume responsabilidades políticas”.

Ante esta "negligencia", Miaja ha reprochado que “ya no es solo que los dos hornos no funcionen, también existen informes que ponen de manifiesto que la sala de autopsias no reúne las condiciones mínimas exigibles y el crematorio, a día de hoy, ni siquiera dispone de una sala de espera para que los familiares no tengan que vivir una situación tan dura y difícil a la intemperie”.

“Lo que más llama la atención”, ha opinado, es que “a finales del pasado noviembre la Ciudad sacara a licitación dos contratos relacionados con el crematorio: uno para la formación del personal y otro para la instalación de la chimenea de uno de los hornos; dos contratos que ponen de relieve que las obras realizadas este verano no han servido para corregir las deficiencias y que, hasta la fecha, el personal del crematorio ha trabajado sin la formación adecuada para ello”.

“Este hecho vuelve a reflejar una vez más la nula gestión política del Sr. Vivas. Un Presidente que no se preocupa por los ceutíes, por los asuntos que les importan y, que actúa de espaldas a la ciudadanía”, ha añadido la diputada, que entiende que "urge que Vivas tome cuantas medidas sean necesarias y con la mayor diligencia para que el crematorio se encuentre en perfecto estado y poder prestar un servicio de calidad y adecuado, y sobre todo, que vele por las condiciones laborales de los empleados que no tienen por qué trabajar en unas condiciones pésimas”.

"Si hay dinero para dilapidar en obras absurdas, caprichosas y con fines electorales también tiene que haberlo para el mantenimiento y conservación de las instalaciones públicas”, ha concluido.