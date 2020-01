Mohamed Alí a PP y Vox: “¿Me quieren echar de mi ciudad?”

“Estoy indignado con mi Gobierno. Si no pone un muro al fascismo usted no me representa”, espetaba Mohamed Alí, portavoz de Caballas, al presidente Juan Vivas, en el debate de Presupuestos, afeándole una vez más su pacto con Vox, asumiendo sus postulados contra los inmigrantes o poniendo en duda la violencia ese género.

“Estos son unos Presupuestos en los que el PP se ha apoyado en Vox y no es una cuestión menor, esto convierte a estos Presupuestos en fascistas, el instrumento para ejercer las acción de Gobierno apoyado en los postulados de Vox, que niega la violencia de género y ustedes comparten ese criterio y esto es un indicativo más de la deriva que está diciendo los designios de esta ciudad”, resumía. “Leyendo eso de sacar a militares y ‘palestinización’ no lo puede decir una persona normal, se puede ser conservadora o de derechas, pero una persona normal no puede decir estas cosas”, despreciaba Alí, instando a Vivas a pronunciarse sobre los mensajes de Vox de contenido islamófobo y golpista.

“Usted tiene que decir que está en contra de esos mensajes”, avisaba Mohamed Alí, “le recuerdo que yo convoqué la manifestación contra la chirigota”. Tercera guerra mundial contra el Islam, las cuatro culturas son una mierda… “¿Me quieren echar de mi ciudad”, interrogaba Alí visiblemente alterado los diputados de PP y Vox. Mensajes que el Gobierno no quiere reprochar abiertamente para eludir la confrontación, alegaba Carlos Rontomé, ante la ira de Mohamed Alí y de uno de los asesores de Caballas, que terminó expulsado del Salón de Plenos, indignado con lo que consideran la complicidad del Gobierno con un discurso racista y de odio.

“No se puede compartir espacio público con quien niega la violencia de género, eso se llama blanqueamiento, conmigo no cuenten, no me representan, lio digo con pesar, no son mi Gobierno”, lamentaba el portavoz de Caballas, que también lanzó un mensaje a los diputados de Vox, imprescindibles para sacar adelante los Presupuestos del PP: “Lo más triste es que les toman el pelo, pero no se enteran, Vivas hace con ustedes lo que les da la gana y no se enteran”.

En lo que se refiere estrictamente a las cuentas del Gobierno, Mohamed Alí lamenta que los presupuestos del PP carecen de medidas contra el paro, la pobreza o inversión en barriadas, “y para ustedes el IMIS es comunista y bolivariano”. Alí aplaude la intención de MDyC para construir VPO, “pero no van a construir ni una vivienda, las últimas las ha construido el Estado y cree usted que llamando traidor a Pedro Sánchez lo va a hacer. No critico a MDyC por su voluntad, ellos lo van a intentar, pero usted no lo va hacer”.