Podemos informa al vecindario del Príncipe sobre el nuevo Ingreso Mínimo Vital

Podemos Ceuta se ha acercado a la calle Este del Príncipe para "compatir las inquietudes" de su vecindario y dar a conocer entre los residentes el Ingreso Mínimo Vital que aprobó la semana pasada el Consejo de Ministros . La formación ha alabado al presidente de la barriada porque "lucha y vela por las familias" y no deja de denunciar sus carencias en "cuestiones como infraestructuras, servicios o salubridad".

"El Ingreso Mínimo Vital va a ayudar a gran número de familias de nuestra ciudad, pero no sería necesario si Ceuta fuese una ciudad más justa con un reparto equitativo de su riqueza y un apoyo absoluto a la creación de puestos de trabajo locales", ha advertido Podemos en una nota en la que ha recordado que ello "depende de la Ciudad Autónoma".

Los de Ramón Rodríguez han lamentado que "las derechas españolas" hayan criticado e intentado ridiculizar esta nueva prestación. "No hay más que recordar las palabras del señor Carlos Rontomé, tan docto y clarividente como otras eminencias del PP ceutí, pero la gente humilde debe tener clara una cosa: si una medida social o económica no gusta a PP y Vox es porque es positiva para la gente y no para los ricos y poderosos", ha remarcado el partido morado.

"Podemos Ceuta continuará defendiendo a toda la gente humilde de esta ciudad, que debiera ser menos si el Gobierno de Vivas gestionara para todas. Seguiremos aclarando dudas y señalando injusticias", han anunciado.