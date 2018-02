PP y PSOE discrepan sobre si Finca Guillén está bien atendida o es un escenario dantesco

El Pleno de la Asamblea ha aprobado este lunes por unanimidad a propuesta del PSOE instar al Gobierno de la Ciudad a realizar una "actuación integral" en Finca Guillén "que mejore las condiciones de accesibilidad, seguridad , dotación y servicios, así como limpieza, entre otras". Pese a respaldar la iniciativa, el PP, a través de su consejero de Fomento, ha asegurado que esa zona "está limpia, no falta iluminación y no hay más animales que los que acoge el gallinero de un vecino", todo lo contrario de lo que ha denunciado la oposición.

El portavoz socialista, Manuel Hernández, ha lamentado que "hablar de zona urbanizada o habitable es ser demasiado generoso cuando nos referimos a esa barriada, en la que los niveles de insalubridad son inadmisibles, las aguas fecales tienen una presencia privilegiada, proliferan las ratas y toda clase de roedores, existen verdaderas escombreras con basuras que no son retiradas en meses, la red de saneamiento se encuentra en muy mal estado y obstruida, no hay seguridad y los servicios de emergencia no pueden acceder".

"La carretera, si se le puede llamar así, está sin asfaltar y con las lluvias se convierte en un barrizal, la acumulación de aguas fecales deja un olor nauseabundo en toda la zona, hay cables de alta tensión al alcance de niños y mayores con riesgo de electrocución, faltan luminarias y barandillas y lo primero que dicen los vecinos", ha expuesto el socialista, "es que en la Gran Vía se van a gastar casi 8 millones de euros".

Hernández y García se han cruzado acusaciones mutuas de no conocer la realidad de la barriada y de vivir en "mundos paralelos". Tanto Mohamed Ali, de Caballas, como Fatima Hamed, del MDyC, han coincidido con el PSOE en reprochar al Gobierno del PP su falta de atención hacia las barriadas de la periferia, "que no son suyas ni nuestras sino de los vecinos, a quienes estamos obligados a darles un mínimo de infraestructuras y una calidad de vida digna".

García ha reprochado a la oposición su afán por "alarmar" sin fundamento y ha anunciado que se va a asfaltar la carretera que lleva hasta Finca Guillén. "El alumbrado público ha sido renovado reiteradas veces pero también se beneficiará de la introducción de luminarias LED, mientras que Acemsa ha actuado en la zona consolidada, no donde aparecen obras ilegales incluso en suelo militar, por lo que hay abiertos 23 expedientes de disciplina urbanística", ha advertido.

"Lo que se hace en las barriadas lo hace el Gobierno del Partido Popular, no se peleen por las 'medallas' de qué grupo de la oposición consigue actuaciones", ha pedido el consejero a los socialistas, a quienes ha exigido "seriedad". "El PSOE no tiene el monopolio de las barriadas, donde yo no me preocupo por hacerme fotos, que es lo único que le interesa a usted", ha espetado a Hernández.