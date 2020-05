El PSOE carga contra Vivas por suspender una videoconferencia con la Confederación Hidrográfica

El PSOE de Ceuta ha arremetido este viernes contra el presidente de la Ciudad, Juan Vivas, por "suspender de improviso" la videoconferencia que se preveía celebrar con el presidente de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) para "abordar la situación de los requerimientos exigidos por este organismo de cara a la aprobación del nuevo Plan General de Ordenación Urbana de Ceuta (PGOU)".

Según los socialistas, "el alegato utilizado por el presidente Vivas es sorprendente, ya que ha afirmado que no tiene nada que decir al respecto después de 20 años y que los técnicos tienen que trabajar en los requerimientos exigidos por la CHG de cara a la aprobación del nuevo PGOU".

Los de Manuel Hernández, que solo se expresa en comunicados desde hace meses, entienden que "el desplante protagonizado por Vivas, y por ende del PP, demuestra que tanto el presidente como su partido no solo no tienen proyecto de futuro para la ciudad si no que, además, no tienen ningún interés de cara a la aprobación de una herramienta tan importante como necesaria para la ciudad como es el nuevo PGOU".

A partir de ahí, el PSOE ha hecho suya la versión de la CHG que dice que el documento presentado por la Ciudad "sigue sin cumplir con los requisitos mínimos indispensables para poder emitir un informe favorable", algo que el presidente de la Confederación dio por hecho en octubre que se haría a la mayor brevedad.

En Daoiz opinan que "lo que es verdaderamente incomprensible es que el presidente Vivas y el Gobierno del PP aleguen que no tienen nada que decir al respecto, lo que deja a las claras la ineptitud y la nefasta gestión de su gobierno, cuyo proyecto queda demostrado que está caducado y que es incapaz de ofrecer una solución a uno de los principales problemas de esta ciudad”.

Hernández: “Con acciones como la de hoy, Vivas y el PP desaprovechen y tiren por tierra todos los esfuerzos que hace el Gobierno de España para solucionar los problemas de Ceuta”

Hernández estima que Vivas y el PP "siguen instalados en la mentira de manera permanente en sus discursos" y que "lo de hoy es una prueba más de su ineficacia en la gestión y el nuevo engaño al que quiere someter a todos los y las ceutíes, incluidos los representantes del tejido empresarial y del comercio ceutí, a los que ha hecho albergar muchas esperanzas de futuro con la aprobación del tan necesario PGOU para la ciudad”.

“Queda demostrado que no tiene interés en el nuevo PGOU”, ha hilvanado el socialista, que sin embargo dice seguir "con la mano tendida" a pesar de que “con acciones como la de hoy, Vivas y el PP desaprovechen y tiren por tierra todos los esfuerzos que hace el Gobierno de España para solucionar los problemas de Ceuta”.

Para terminar, el socialista ha "advertido" de las consecuencias que tiene el daño que Vivas y los populares "están ocasionando a los y las ceutíes con el deterioro de las relaciones con las instituciones, como es el caso, a los que luego intenta trasladar diariamente un discurso totalmente falso con la intención de culpar al Gobierno de España y al PSOE de no ocuparse de Ceuta". “Sólo hay que remitirse a las pruebas para comprobar sus mentiras, su ineficacia en la gestión y su poco interés en solventar los problemas de Ceuta. Lo de hoy es sencillamente una prueba más”, ha concluido.