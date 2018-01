El PSOE vuelve a denunciar el “desastroso” estado del campo de fútbol de Poblado Regulares

El PSOE de Ceuta ha vuelto a denunciar este viernes el "desastroso" estado del campo de fútbol de Poblado Regulares después de que en octubre Manuel Hernández; su secretario de Barriadas, Juan Antonio Gutiérrez; y otros miembros de la Ejecutiva Regional se desplazaran a dicha zona "alarmados" por las quejas de sus vecinos. Tres meses dspués, todo sigue igual "a pesar del riesgo que la situación conlleva".

En un comunicado, los socialistas han remarcado que "cuando hablamos de los usuarios de los campos de fútbol, hablamos de niños cuya integridad se encuentra en peligro, pues pueden sufrir un percance grave por la dejadez, la desidia, la torpeza y la ineptitud del Gobierno del PP presidido por Vivas".

El PSOE llevó al Pleno una propuesta para mejorar la zona "y nos encontramos con lo de siempre: 'Eestamos en ello', 'la situación no es tan dramática como la plantean' y 'el Plan de Barriadas lo solucionará".

"Más de lo mismo, mentiras tras mentiras, promesas tras promesas, y desidia como nota predominante de un Gobierno que no está ni se le espera", han protestado desde Daoiz sobre el desarrollo de un Plan de Barriadas aprobado en 2015 "que dos años después ni se ha ejecutado ni existen visos de que se vaya a ejecutar".

Según los socialistas, "mientras, los vecinos soportando el lamentable estado en que se encuentran las escasas dotaciones con las que cuentan los barrios de la periferia donde reside un porcentaje muy alto de la población ceutí".

El PSOE ha reclamado al Ejecutivo que "deje de arruinar a la Ciudad con obras faraónicas como la de la Gran Vía" que "visite la periferia abandonada a su suerte desde hace años sin que aporten solucione". "Se acabó el tiempo de las promesas: trabajen, cumplan con sus funciones y dejen de engañar a los ya de por sí castigados vecinos de las barriadas", ha exigido en una nota en la que ha avisado de que "no podemos dejar pasar bajo ningún concepto situaciones en la que se detecta un riesgo para la integridad de las personas pese a que nos encontremos de frente el muro del pasotismo y la ineficacia que representa el PP".

"No vamos a parar de demandar y de exigir el cumplimiento de lo que les corresponda a las barriadas de Ceuta y a sus vecinos. Ceuta va más allá de la Gran Vía, Jáudenes y la Plaza de África y aunque Vivas no atienda las necesidades de estos vecinos, el Grupo Socialista no va a cesar en su empeño de hacer visibles a todos los ciudadanos y ciudadanas de Ceuta sea cual sea su lugar de residencia", ha anunciado el PSOE.