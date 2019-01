El PSOE denuncia las "graves carencias" de Terrones, una de las barriadas más queridas por los ceutíes

El PSOE de Ceuta ha difundido en elque denuncia los "graves problemas, graves deficiencias" que motiva que "sea muy difícil la habitabilidad" en la barriada Terrones, principalmente por problemas de accesibilidad, por problemas de limpieza, de seguridad ciudadana y por falta de mobiliario urbano, enumera su secretario general, Manuel Hernández.

Hernández lamenta la falta de “unas condiciones adecuadas para que los niños puedan jugar, que no las hay, así como graves problemas de humedades en las casas, la red de saneamiento con problemas, la red de distribución del agua también”. "Graves deficiencias que no son atendidas por el Gobierno del PP, demostrando la falta de compromiso con la ciudadanía y en particular con Fuente Terrones", una de las barriadas "más queridas por los ceutíes"