El PSOE instará al Gobierno local a pagar el plus de residencia a policías y bomberos en prácticas

El PSOE de Ceuta instará al Pleno por un principio de "justicia social" a instar al Gobierno de la Ciudad a pedir un informe económico y jurídico para "reconocer y abonar e plus por residencia a los funcionarios municipales en prácticas, Policía Local y Bomberos con carácter retroactivo desde el momento de su nombramiento como tales". Actualmente hay 15 agentes y 10 efectivos del Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento (SEIS) "a los que no se les reconoce este derecho y por tanto, no se les está abonando la indemnización por residencia".

"El derecho que tienen todos los trabajadores de Ceuta y Melilla al cobro de la indemnización por residencia es algo fuera de toda duda y la singularidad e insularidad de nuestra ciudad hace necesario un plus en el salario de los empleados tanto públicos como del sector privado", entienden los socialistas, que consideran que "así lo ha manifestado públicamente Vivas instando al Gobierno de la Nación al reconocimiento dentro de las reformas previstas en materia laboral, del incremento del 25% del salario base de los empleados e incluso en lo que al Salario Mínimo Interprofesional se refiere".

"Igualmente, el Grupo Parlamentario Popular, en la sesión plenaria resolutiva ordinaria del mes de julio, apoyó reclamar al Ejecutivo Nacional, la necesidad de incluir en el Estatuto de los Trabajadores, la obligatoriedad de pagar a los empleados de Ceuta y Melilla, en concepto de indemnización por residencia, un Plus de al menos el 25% del salario base", recuerdan los socialistas en su iniciativa.

Sin embargo, "la incongruencia e incoherencia de Vivas y su Gobierno se vuelve a poner de manifiesto, pues mientras apoya y reclama el plus de residencia, incumple esta premisa y este compromiso con los trabajadores dependientes de la Ciudad Autónoma".

Se trata, para el PSOE, de "una decisión totalmente injustificada y anómala, ya que debe existir una voluntad política de reconocimiento no ya sólo de este derecho retributivo que como trabajadores de Ceuta tienen sino también como ejemplo de la defensa de la idiosincrasia de nuestra Ciudad y de su Régimen Económico Fiscal, de la que tanto alardea Vivas cuando de exigir a los demás se trata y sin embargo , incumple cuando hablamos de la plantilla a su cargo".

"Policías y bomberos en prácticas se ven obligados a reclamar algo que les corresponde y que se debía incluir en su nómina sin petición alguna, porque la nefasta política de Recursos humanos no aplica la norma que Vivas propugna , defiende y exige", han criticado desde Daoiz.