El PSOE se queja a RTVCE por emitir "graves insultos" contra el presidente de España

La secretaria de Organización del PSOE de Ceuta, Cristina Pérez Valero, ha presentado este lunes telemáticamente una "enérgica" queja al director gerente de RTVCE, Antonio Gómez, por "los insultos proferidos hacia nuestro presidente y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, en el contenido del programa televisivo “El Paseo”, bajo el hashtag #AlarmaCeuta, sin que desde los responsables del programa mencionado zanjaran las faltas de respeto y graves insultos difundidos".

Los socialistas "no entienden" cómo el mensaje de audio difundido no se escrutó con carácter previo en la elaboración de contenidos para "eliminar" esas manifestaciones, que incluían todo tipo de impropios contra el presidente que Beatriz Palomo reprobó y pidió no repetir tras su emisión.

"Nos parece de una irresponsabilidad impropia de servidores públicos que en los graves momentos de pandemia mundial que estamos soportando, se permitan manifestaciones insultantes, indignantes, malsonantes e impropias de ser difundidas por un medio sufragado por todos los ciudadanos y ciudadanas”, agrega Pérez.

"La ciudadanía", prosigue el escrito, "nos exige unidad y altura de miras para vencer a esta situación de alama, y mientras, la televisión pública de Ceuta, se dedica a difundir insultos y discursos destructivos". “Pensamos que no es el camino que se debe seguir ni la senda para conseguir un mensaje de fortaleza frente al virus que mata a diario a cientos de personas”, ha añadido la socialista.

Además, según Pérez "no es la primera vez que esto ocurre, pero en momentos como los que estamos viviendo, donde todos debemos trabajar en la lucha contra la enfermedad, no podemos pasar por alto estas actuaciones y difusiones que nos ocupan y nos preocupan por indignas, hechas en horario matinal y donde los niños y niñas ceutíes se encuentran en casa por la suspensión de las clases".

Por último, Cristina Pérez asegura que “somos muchos los y las ceutíes que nos hemos sentido ofendidos y ofendidas, de ahí que como grupo político, representantes de miles de ciudadanos y miembros del Consejo de Administración de ese ente, queremos trasladarle nuestra más enérgica queja y pedirle una explicación y rectificación pública por los hechos tan desafortunados que han ocurrido, y que ello se produzca por el mismo medio y en el mismo horario que han acontecido”.