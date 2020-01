El PSOE vuelve a denunciar el estado de abandono y la inseguridad en la barriada Príncipe Alfonso

El Partido Socialista de Ceuta ha constatado el estado de abandono en el que se encuentra la barriada del Príncipe Alfonso y que viene denunciando desde hace varias legislaturas. Su secretario general, Manuel Hernández, ha explicado, tras la visita, que ha quedado demostrado que el Gobierno, en los meses que lleva de legislatura, no ha llevado a cabo ninguna actuación en la barriada, “ya que las deficiencias y las carencias continúan pese a las denuncias realizadas por los controladores de barriadas”.

Los socialistas insisten en asuntos como el mal estado del cableado eléctrico, “algunos de ellos por los suelos con el consiguiente peligro para los vecinos y vecinas, así como para los más pequeños”; las arquetas, “algunas justo al lado del colegio, totalmente reventadas”, así como el mal estado que presenta el firme de la mayoría de las calles del barrio, “que junto con el problema de accesibilidad, provoca que para los servicios de emergencias sea totalmente imposible acceder para atender ante cualquier situación, ya sea sanitaria como de otro tipo”, denuncian desde el PSOE, que lamenta que “capítulo aparte merecen el alumbrado público y el saneamiento”. “Es, sin duda, una de las barriadas a la que no ha llegado aún el sistema de iluminación de LED, pese a que el Gobierno no deja de jactarse de que ya está implantado en toda la ciudad”. señalan. “Una afirmación que no se ajusta a la verdad, y para ello los miembros del Ejecutivo no necesitan más que hacer una visita al barrio para comprobar el estado de la iluminación y de las farolas existentes”.

INSEGURIDAD

“También es alarmante el estado de inseguridad”, añaden, “son casi diarias, al igual que en otras barriadas, la quema de vehículos y contendores de basuras.

“Muchos han sido los planes anunciados para la regeneración de este barrio. Ya en 2016, los socialistas, en una interpelación que formulada por Manuel Hernández, quisieron conocer la fecha de iniciación de las obras de regeneración de la barriada, ya que no se detallaban en el Plan de Barriadas 2015-2019; tan sólo, en el segundo epígrafe denominado “obras”, se describía textualmente: “continuación de las actuaciones para completar la regeneración integral de la barriada”, presupuestado con un total de 9.169.000 euros, además de las distintas actuaciones referidas en dicho documento”, detallan comprueba inequívoca del “total abandono” del Príncipe.