El remanente de 2017 servirá para sufragar la retirada inmediata del amianto y otras obras en colegios

El presidente de la Ciudad, Juan Vivas, ha tomado la palabra este martes en el Pleno para dejar claro que el Gobierno que lidera va a acometer la retirada de cubiertas de amianto que sigue habiendo en distintos colegios de la ciudad en cuanto sea posible, previsiblemente en verano, cuando no haya niños en las aulas, disponiendo del suplemento económico que dará el remanente del año pasado.

Vivas ha reprochado al PSOE, que interpeló por el tema, como el MDyC, que intentase arrimar el ascua a su partido y que atacase al diputado nacional, Juan Bravo, que según el presidente es el primer preocupado por el mantenimiento de los centros escolares públicos.

El consejero de Educación, Javier Celaya, ha explicado en la Asamblea que su departamento prevé licitar un contrato mayor de mantenimiento para los veinte centros educativos que dependen de la Ciudad Autónoma y que, mientras se materializa, la Administración dispone de brigadas de los Planes de Empleo para hacer trabajos de mantenimiento y de un seguro para pequeñas reparaciones. El presupuesto para materiales asciende a 200.000 euros pero en paralelo se mantiene subvenciones por 50.000 euros para centros escolares que les garantizan "liquidez" a la hora de atender emergencias cuya convocatoria se publicó el 9 de marzo.

Finalmente hay otro medio millón de euros para obras e inversiones en distintos centros lastrada porque ya está programada una actuación de 360.000 euros comprometida para un problema "importante" en otro colegio. No obstante, Celaya ha dado por hecho que parte del remanente presupuestario de 2017 irá a atender las necesidades económicas en esta materia.

Así se podrá articular la respuesta, ha precisado el consejero en respuesta a una interpelación del PSOE, a las necesidades del CEIP Ortega y Gasset que su director le transmitió la semana pasada por escrito, la más grave "la carencia de una salida de emergencia".

Con respecto específicamente a la problemática del amianto en ese centro y otros, Celaya ha leído un informe técnico que reitera que la uralita que contiene ese elemento no es un peligro "inmediato" mientras no se manipule, cuando sí puede dispersar fibras con riesgo para la salud de quienes las inhalen. "El trabajo de retirada se hará cuando no haya actividad lectiva, en verano, cuando tendremos que articular también una alternativa para el comedor de ese centro en otro", ha avanzado. "Atendemos a los colegios para solucionar sus problemas mayores y menores y espero que con todas estas explicaciones la comunidad educativa pueda quedarse tranquila", ha deseado el consejero.

La portavoz del Movimiento, Fatima Hamed, ha afeado al Gobierno que haya venido diciendo que ya había retirado cubiertas de amianto de colegios cuando no es cierto (se licitaron obras pero no se ejecutaron). Según Celaya tal disfunción ha venido derivada del rechazo de la Delegación al plan de desamiantado presentado en materia de riesgos laborales por las adjudicatarias para sus trabajadores, que sí consigue luz verde hará el trabajo en las vacaciones de Semana Santa y si no previsiblemente se quedarán sin los contratos.