Reporteros gráficos locales denuncian insultos por parte de los manifestantes de VOX este sábado

Dos reporteros gráficos locales, uno de Televisión Española y otro de Ceuta Televisión han denunciado a través de las redes sociales insultos hacia ellos por parte de algunos manifestantes de los que acudieron a la llamada de VOX este sábado para pedir la dimisión del Gobierno de Pedro Sánchez.

Esos insultos se suman a los que recibió la mujer que ofreció una rosa frente a la Delegación del Gobierno a los manifestantes.

“Vergüenza ajena e indignación es lo único que pueden provocar las conductas de algunas personas que han participado este sábado en la manifestación de VOX, ante los insultos racistas y ataques verbales a algunos trabajadores de medios de comunicación. La conducta cobarde de algunas personas, amparándose en el grupo, e intentando utilizar la indignación de los manifestantes para escudarse en lanzar insultos de corte racial y xenófobo a trabajadores que trataban de dar difusión al acto, es decir, dejándose la piel para llevar un sueldo a casa, pone de relieve su bajeza. Actos así en manifestaciones, solo sirven para retratar lo peor del ser humano, y lastran con su presencia a las personas que acompañan. Ante estas conductas, solo cabe el desprecio”, ha relatado uno de los reporteros increpados por algunos manifestantes.

“Eres mierda, me dijeron a mí, y que me fuera de España”, ha relatado este trabajador de Ceuta Televisión que le dedicaron algunos manifestantes. “Yo le dije de todo después de eso y se quedó ahí la cosa”.

“Hoy he ido a cubrir la manifestación de VOX para RTVE Ceuta por las calles de Ceuta. Todo normal hasta que han ocurrido varias cosas”, abrió un hilo en Twitter el cámara de Televisión española.

“Cuando algunas personas me ven llegar (no todos), se fijan en que soy de TVE y lo primero que me gritan es que estoy con el de la coleta. Después pasan a insultar y me dicen por la espalda que soy un mierda. Creo que es la primera vez que alguien me dice eso y encima por hacer mi trabajo. Por último, mientras grabo la concentración y sin verlo, un individuo me grita en el oído ‘Viva la Legión y viva el Ejército’. La verdad que nunca me hubiera esperado que fuera a pasarme esto. Imagino que hasta que no te pasa no te lo crees. Pero seguiré informando de todo y para todos porque este es mi trabajo, aunque a algunos les pueda molestar”, ha relatado en su cuenta en Twitter este periodista.

Lo sucedido en la manifestación de Ceuta no es un hecho puntual ni anecdótico. En las últimas horas se ha hecho viral un vídeo con la conexión en directo del periodista que cubría en la plaza de Colón en Madrid la manifestación para Televisión Española , una conexión que culminó con gran aplomo a pesar de los intentos por boicotearla de los manifestantes.

Otro cámara en este caso del diario La Razón fue agredido por la espalda por algunos manifestantes también en Madrid . Los periodistas de La Sexta tuvieron que cambiarse de ubicación también en la plaza de Colón tras recibir insultos y ser increpados por los manifestantes. Y Europa Press recoge también un teletipo en el que habla de insultos a varios periodistas, sin especificar los medios .

El partido se ha mostrado beligerante con aquellos medios cuyas líneas editoriales no comparte desde su fundación.