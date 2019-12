Respaldo unánime de los partidos progresistas a Ana Moya ante las críticas de Vox

El PSOE de Ceuta se suma a la ola de apoyos a la delegada de Participación Ciudadana de la Policía Nacional, Ana Moya, duramente criticada por Vox por asegurar que no es cierto que haya “muchas” denuncias falsas de violencia contra la mujer. Para el PSOE, la formación ultra conservadora “ya lo dijo todo el pasado 25 de noviembre” con su no adhesión al manifiesto contra la violencia machista

“Y, posteriormente, su ausencia en el pleno llevado a cabo al efecto y los actos oficiales convocados al efecto. Los sillones de sus escaños vacíos en esa sesión plenaria hablan por sí mismos”, dice el secretario general del PSOE ceutí, Manuel Hernández, que ha recordado que Vox “ha roto la unidad institucional contra la violencia machista, por lo que este grupo está totalmente desautorizado para hablar de este asunto”. “Su rechazo ha quedado totalmente patente son su actitud”, dice el secretario general de los socialistas.

Unidas Podemos Ceuta muestra su “total apoyo” a Ana Moya, delegada de Participación Ciudadana de la Policía Nacional en Ceuta, cuya “reprobación pública” pide Vox por negar que haya “muchas” denuncias falsas.

UP recuerda que Moya es “una de las personas más autorizadas para hablar de violencia de género en la ciudad, ya que lleva trabajando casi 20 años en esta área en nuestra ciudad” y pese a ello, lamentan, ha sido atacada por la “ira de Vox Ceuta” y solicitando la reprobación pública del Jefe Superior del CNP en Ceuta ante estas declaraciones. “Todo por hacer uso de su libertad de expresión y trasladar lo que ve diariamente en su trabajo”, resumen, “dicho de otra forma, no participar del discurso totalitario, unilateral, dirigido y en muchas ocasiones, falso de esta fuerza política que ataca a todo y a todas las que no claudican y comparten su discurso”.

El Movimiento por la Dignidad y la Ciudadanía (MDyC) ofrece "su total respaldo" a Ana Moya, tras lasfuribundas críticas de Vox pidiendo su "reprobación pública" por negar el mito de las denunciasfalsas que esgrime la fomación de ultraderecha. Ana Moya es una profesional que lleva dos décadas luchando contra el terrorismo machista contra las mujeres, una persona que conoce perfectamente la situación por la que pasan estas mujeres en esa lucha contra su maltratador", valoran.

Para el MDyC "es despreciable que, por quien se comporta como un negacionista de la violencia contra las mujeres, se califique de inquisidora cuando lo que aporta son los datos objetivos de la Fiscalía General del Estado, quien en su última memoria señala que las condenas por denuncias falsas solo suponen el 0,0069% de las presentadas en los últimos diez años; solo son 97 de las 1.389.133 denuncias por Violencia de Género".

Para Caballas, “La delegada de Participación Ciudadana de la Policía Nacional en Ceuta es una de las personas más autorizadas para hablar de violencia de género en la ciudad, lleva trabajando casi 20 años. #Vox ha decido atacarla por expresar públicamente su experiencia. Todo nuestro apoyo.