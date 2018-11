Los socialistas reivindicarán en el Pleno una actuación "integral" para "mejorar" Cortijo Moreno

El PSOE llevará la próxima semana a Pleno una propuesta para instar al Gobierno de la Ciudad a "realizar una actuación integral en la barriada de Cortijo Moreno que mejore las condiciones de habitabilidad, accesibilidad, seguridad, dotación y servicios, entre otras". Según los socialistas,," tal y como está la barriada, podemos afirmar sin miedo a equivocarnos, que ningún miembro del Gobierno de Vivas ni de su corte de asesores se ha preocupado por las graves deficiencias que tiene la zona y que soportan los ceutíes que allí residen".

"Acudimos a la barriada en febrero y 8 meses después hemos vuelto con la expectación de que se hubieran resuelto algunas de las carencias denunciadas en su momento pero nada más lejos de la realidad: si entonces las condiciones eran pésimas, ahora en noviembre son difíciles de calificar", denuncian desde Daoiz.

Según la iniciativa socialista, "los vecinos se sienten totalmente abandonados y por muy peligroso que para todos resulte, el Grupo Socialista no se va a cansar de denunciar que Vivas y su Gobierno están fomentando y alimentando la Ceuta de las dos velocidades, se da un incremento notable de las diferencias entre centro y periferia, entre ceutíes que viven en su zona de influencia y el resto. Las desigualdades son cada día más palpables".

"No se pueden gastar 57.000 euros en una sola farola de la Gran Vía cuando hay zonas de la periferia como Cortijo Moreno en las que el alumbrado público brilla por su ausencia y las pocas luminarias que tienen están anticuadas, deterioradas y la mayoría no funcionan", han lamentado desde el PSOE, que también ha alertado de que "tanto el cableado eléctrico como el telefónico están en pésimas condiciones de seguridad, situados a una altura que pueden ser alcanzados por cualquier persona sin esfuerzo alguno".

Además "los niños y niñas no tienen un sitio donde jugar, ya que, carecen de un parque infantil, y eso que la mayor parte de los residentes en esta barriada ceutí, son familias con niños y niñas pequeños que requieren de estas instalaciones básicas y que se han implantado en otras zonas" y "no existe un lugar cercano" alternativo.

A juicio del PSOE el Gobierno local "hace caso omiso a las peticiones y necesidades de las barriadas de la periferia y mientras otorga subvenciones millonarias a determinadas federaciones en Cortijo Moreno los niños y niñas que juegan al fútbol tienen graves riesgos de caída por las condiciones en las que se encuentra el que se supone es un campo de fútbol".

"Carecen de un local social donde hacer una vida en comunidad y la aspiración de que se dote de un aparcamiento a la zona parece una entelequia para cualquier vecino y no por la imposibilidad de que la actuación se pueda llevar a cabo, sino porque quien está obligado realizarlo, que no es otro que Vivas, que ha demostrado su incompetencia en tareas de Gobierno",reprocha el PSOE en su propuesta, que concluye denunciando que "el autobús no llega a esta zona" y que "el uso de vehículos no es tarea fácil pues al hándicap que supone, como hemos dicho anteriormente, carecer de aparcamientos, se une lo peligroso que es circular por las inmediaciones del barrio ante las velocidades que alcanzan los coches en la zona".