El SUP denuncia ante el Congreso que "no hay frontera" en Ceuta y Melilla

“"No hay frontera exterior. No hay control de mercancías y personas”. El portavoz del Sindicato Unificado de Policía (SUP), Ramón Cosío, ha denunciado este miércoles en el Congreso de los Diputados que no hay control en el tráfico de personas y mercancías en las fronteras de Ceuta y Melilla “por falta de medios materiales y humanos”.

“No hay medios materiales ni humanos y pasan toneladas de mercancías todos los días sin saber sin son explosivos, ropa, comida, teléfonos móviles o droga", ha explicado Cosío en su intervención ante la ponencia del Congreso que estudia la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana, algo cotidiano en Ceuta, pero difícil de creer hasta que se ve.

El portavoz sindical de los policías ha coincidido con el portavoz de Podemos en la posibilida de reformar la Ley para formalizar un protocolo expediente de devolución con todas las garantías legales, incluyendo una posible solicitud de asilo, pero, así y todo solicitan “medidas de seguridad propias de una frontera exterior europea del siglo XXI” y más medios para poder "repeler los ataques violentos y organizados" en los intentos de entrada irregular en el país.