Vivas: "Ceuta no puede ser un centro de estancia temporal de migrantes menores"

El presidente de Ceuta, Juan Vivas, ha elevado el trabajo policial en toda la ciudad con el objetvo de que no haya en la calle "ni un menor". Los agentes actúan "no por razones estrictamente policiales" sino también "para prevenir y evitar situaciones de vulnerabilidad" y durante un mes, entre el 3 de diciembre y Reyes, se efectuaron 189 traslados de jóvenes a 'La Esperanza'.

"En seis meses hemos pasado de tener 189 menores acogidos a 340 en 'La Esperanza' y casi 400 en todos los Centros de la Ciudad. En nada de tiempo. Los menores van y vienen por la frontera y creemos que este fenómeno debe tener un tratamiento legal específico aunque no sea fácil dar con la tecla", ha argumentado el líder del Ejecutivo autonómico en una entrevista con Ceutaldia.com.

Vivas sigue creyendo que "hay una normativa común que no contempla las espcificiacides de Ceuta y Melilla" y que "tiene que hacerlo mientras no se consiga que Marruecos admita el retorno de sus menores" porque "en las ciudades autónomas está desnturalizada la cuestión".

"En un momento determinado yo planteé, ante la constatación del exceso, que por razones exógenas, no controlables, estábamos viendo desbordadas nuestras competencias y que pensábamos que el Estado debía quedarse con ellas porque tiene más músculo y capacidades, pero luego se me advirtió que habría que reformar el Estatuto... No obstante", ha reiterado, "hay que seguir buscando una solución positiva en forma de normativa, recursos y medios".

Para Vivas el problema "no es solo económico, que también, sino sobre todo de tamaño: Ceuta no puede soportar una carga superior a la que le corresponda por su situación y por solidaridad, no puede convertirse toda ella en un centro de estancia temporal de migrantes menores porque sería un absurdo".

El presidente parte de que "hay dos tipos de menores", los que vienen buscando "cobertura de sus necesidades vitales" y los que solo anhelan "llegar a la península y de ahí para arriba". "Esto no puede encapsular el problema y por eso estamos trabajando: a mediados de mes volveremos a vernos con Melilla y los servicios jurídicos ya están estudiando qué habría que modificar para que esos menores se vayan a algún sitio, para que se haga cargo de ellos el Estado en el conjunto del territorio nacional".