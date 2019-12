Vivas cree que el PSOE “no es fiable” y considera “razonables” las condiciones de Vox a los Presupuestos

El presidente de la Ciudad, Juan Vivas, se ha puesto ante los micrófonos del ‘Hoy por Hoy’ de SER Ceuta para hacer balance del año que acaba. Un año “eminentemente electoral, lo que tiene una incidencia en el funcionamiento de las instituciones y la estabilidad de las mismas”, ha matizado Vivas al inicio de la entrevista, recordando que tras dos décadas de mayorías absolutas, encara una legislatura gobernando en minoría. Pese a ello, Vivas asegura que apuesta por “hacer de la necesidad virtud y hay que procurar construir esas mayorías”, lo que, señala, se ha conseguido en el documento más importante del año: los Presupuestos Generales de la Ciudad para 2020, aprobados con el apoyo de Vox.

“Hemos conseguido entre todos y hay que decirlo, con la actitud que califico de responsable y al servicio de la estabilidad de Vox, poder sacar adelante los Presupuestos en su formación inicial. Me parece un salto muy importante de cara a la estabilidad”. Una estabilidad que, compara, no garantizaban los socialistas que, solo unos meses atrás favorecieron su investidura: “El PSOE y el señor Hernández no son fiables a la hora de garantizar la estabilidad de esta ciudad”.

Vox: De “amenaza a la convivencia” a partido “razonable”

El presidente Vivas ha defendido su giro a la derecha tras su pacto con Vox para sacar adelante los Presupuestos para 2020 recordando que anunció “desde el primer día que hablaríamos con todos” y valorando el apoyo a la estabilidad de los de Juan Sergio Redondo que, afirma “han planteado algunas cuestiones relativas a determinadas actuaciones, subvenciones, e inversiones que a nosotros nos han parecido razonables, aceptables y hemos incorporado al Presupuesto”.

Condiciones de Vox que Vivas resume en dos, sin peros a los argumentos de la formación ultraconservadora: la eliminación de subvenciones a Mujeres Progresistas y a Enfermos sin Fronteras, los que acusa de colaborar en la saturación de la Sanidad en Ceuta desde Marruecos. “Son esas dos a las que usted se refiere”, admite el presidente, “y al respecto debo decirle que la posición del PP en defensa de la igualdad de derechos entre hombres y mujeres y de la igualdad efectiva y real en la vida cotidiana es inequívoca. El PP promovió y llevó a cabo el gran pacto de Estado contra la violencia de género, que suscribimos y que está trasladado a los presupuestos de la Ciudad. Lo que sí es un hecho cierto es que la defensa de la igualdad entre hombres y mujeres y la lucha contra la violencia de género no es patrimonio de la izquierda”.

Vivas insiste en que esta concesión a Vox en los Presupuestos contra lo que consideran los de Abascal “chiringuitos de género” no supone ningún cambio en el discurso del PP en defensa de la igualdad: “No significa ninguna reconsideración por parte del PP, la lucha contra la violencia de género tiene que ser una causa de la sociedad en su conjunto y no se pueden establecer enfoques sectarios de tal manera que se considere que la lucha contra la violencia de género es patrimonio de la izquierda, no lo es, es patrimonio de toda la sociedad. Han querido vender desde el PSOE que esto significa una reconsideración por parte del PP y no lo es”.

En el caso de la eliminación de las ayudas a Enfermos sin Fronteras, entidad a la que él mismo entregó la Medalla de la Autonomía en 2011, Vivas apela a una reflexión sobre la presión migratoria y el efecto llamada que su labor suponía: “En el asunto de Enfermos sin Fronteras se trata de subrayar una cuestión que creo que también debe de ser motivo de reflexión para todos. En cualquier sitio desde el punto de vista del compromiso humanitario tiene sentido y nadie lo criticaría, pero no podemos olvidar que vivimos en una ciudad fronteriza con una peculiaridad, una excepción al tratado Schengen, lo que no se puede desde esta Institución es fomentar y favorecer un efecto llamada respecto de determinados servicios básicos de cara a la población del país vecino, a la que respetamos, apreciamos y queremos tener buenas relaciones, pero es impensable que la capacidad de cobertura de los servicios básicos de Ceuta estuvieran concebidos para atender las necesidades del país vecino”.

Giro a la derecha

Un apoyo a las cuentas de la Ciudad para 2020 que Juan Vivas niega tajantemente que suponga un giro hacia la ultraderecha que hace apenas unos meses, en campaña electoral, consideraba un peligro para el equilibrio de la convivencia en la ciudad autónoma y califica ahora las pretensiones de Vox de razonables y aceptables”. “Que nos echamos en manos de la ultraderecha como ellos dicen”, se indigna en alusión a las críticas del PSOE, “yo creo que ya está bien de descalificaciones y más dicho desde una formación política que está tratando de formar Gobierno con partidos que no reconocen a la Constitución, que no reconocen la monarquía parlamentaria, que claramente manifiestan que su objetivo político es la independencia, la ruptura la quiebra de España, pues suena cuanto menos chocante”, reprocha Vivas, usando las conversaciones del PSOE de Pedro Sánchez con ERC para su investidura como argumento para defender el apoyo de Vox a los Presupuestos para 2020.

“Lo que yo he pretendido aquí es tratar con personas”, en alusión a Vox, “que están teniendo un comportamiento respetuoso y responsable de sacar adelante un documento tan importante para la ciudad como es el Presupuesto. Con unas pretensiones que creo que son razonables y aceptables y además sin pedir ocupar ningún cargo en la estructura del Gobierno de la Ciudad. Esta es la realidad. Lo demás creo que es una manera de tratar de justificar lo que el señor Hernández no ha hecho: contribuir a la gobernabilidad y la estabilidad de Ceuta. No sacar la cara por Ceuta cuando Ceuta necesitaba que la defendieran. Y lo sigue necesitando, yo espero que rectifique y espero que se ponga al servicio de la defensa de los intereses de Ceuta, defender las ayudas al agua y las ayudas a la frontera es defender el derecho a la igualdad de los ceutíes con el resto de los españoles es defender la solidaridad que sanciona la constitución y si no se hace ahí yo creo que está faltando a su responsabilidades como representante de todos los ceutíes”.

Vivas ha insistido en la loable actitud de la formación ultraconservadora, que “en esas conversaciones no nos ha planteado en ningún caso tener una parcela ni ningún cargo en el área de gestión del Gobierno de la Ciudad. No nos han planteado esa cuestión”. Vox, explica Vivas, ha sido un apoyo crucial para la “estabilidad” de la Ciudad: “Creo que ha sido un ejercicio de responsabilidad de ambas formaciones políticas al servicio de la estabilidad y la gobernabilidad de Ceuta. Imagínese usted qué hubiera ocurrido si con la incertidumbre que se deriva del hecho de no tener garantizadas las ayudas al agua y los gastos de la frontera, 7,2 millones de euros, le uniéramos la incertidumbre de no tener despejado el horizonte presupuestario de esta ciudad para el próximo ejercicio. La situación sería verdaderamente inquietante y preocupante desde la perspectiva de los servicios, los proveedores, los funcionarios y la consistencia y solidez que esta institución tiene que ofrecer de cara a defender los intereses de los ciudadanos”.

Ruptura con el PSOE

Un giro desde el apoyo del PSOE a la formación del Gobierno de Vivas a unos Presupuestos aprobados con el apoyo explícito de Vox que el residente Vivas explica sin escatimar reproches a Manuel Hernández: “Hicimos tres concesiones a tres peticiones que nos planteó el PSOE. Nuestro apoyo para la vicepresidencia primera; protagonismo del PSOE en la gestión de los asuntos relacionados con barriadas y esto se materializó en la designación, nominación, propuesta por parte del PSOE de un director general y de cinco asesores como controladores de barriadas y en la gerencia de RTVCE”.

Condiciones que, explica Vivas, cumplieron sin que desde entonces Hernández haya cumplido su parte, negando el apoyo al Gobierno en cuestiones que el presidente considera claves: “Lo hicimos, pero lo cierto es que esto no ha significado un compromiso del PSOE, del señor Hernández, a la hora de contribuir a sacar adelante esas cuestiones que son determinantes y decisivas para la estabilidad de esta institución. Por ponerle algunos casos que considero relevantes, habíamos consensuado un calendario laboral y prácticamente el día antes de que se celebrara el pleno nos dijeron que no estaban de acuerdo con ese calendario consensuado. Tampoco quisieron apoyar la cuenta general de la Ciudad de 2018, que es un documento que no tiene sesgo político, que es un documento de carácter técnico y contable”. Desplantes a los que añade los polémicos consejos de administración de las empresas municipales, antesala del debate de los Presupuestos: “Cuando teníamos un calendario fijado para la aprobación de los Presupuestos que partía de la aprobación de los mismos de cada sociedad de cada organismo autónomo manifestaron públicamente un boicot a la celebración de los correspondientes consejos de administración. Luego recientemente votaron en contra de los presupuestos del ICD y RTVCE; y dos cuestiones que para mí son definitorias, decisivas y determinantes en este distanciamiento, una la postura que adoptaron en relación con la sentencia del Supremo sobre los viceconsejeros, aun manifestando públicamente que no había habido reunión con la Presidencia cuando la había habido, y lo que yo les pedía a ellos y al resto de grupos es que habida cuenta de que se trata de un asunto de carácter estructural que la respuesta fuera consensuada y compartida. Al mismo instante de salir de aquí dijeron que no había habido reunión con el presidente. Y luego eché en falta un posicionamiento claro a favor de nuestro Estatuto de Autonomía teniendo en cuenta que son los autores principales, es verdad que se aprobó por el PSOE y el PP, en lo que llamamos bloque constitucional, pero los que estaban en el gobierno y elaboraron el documento fue el PSOE. Y luego la actitud pasiva y echándole la culpa a la ciudad de que el Gobierno de la Nación nos reconociera el gasto para el agua y la frontera, una cuestión que afecta a la estabilidad”.

"Lamentándolo mucho tengo que afirmar, porque creo que los hechos lo demuestran, que el PSOE y el señor Hernández no son fiables a la hora de garantizar la estabilidad de esta ciudad”.

Una falta de “compromiso” y un “distanciamiento” que se puso de manifiesto en el pleno de aprobación del Presupuesto, que terminó por hacer inviable el pacto tácito de Gobierno con el PSOE, argumenta Vivas: “Esas concesiones que se hicieron, ese clima de diálogo que se pretendía, no ha funcionado y yo lamentándolo mucho tengo que afirmar, porque creo que los hechos lo demuestran, que el PSOE y el señor Hernández no son fiables a la hora de garantizar la estabilidad de esta ciudad”.

Tensión en el Pleno

Vivas ha lamentado también, durante la entrevista en Hoy por Hoy el “exceso” del portavoz socialista, Manuel Hernández en el Pleno de Presupuestos: “No se puede calificar a nadie de traidor cuando lo que está buscando es la estabilidad de Ceuta, que es un requisito fundamental para garantizar la igualdad de los ceutíes con el resto de españoles y una adecuada satisfacción por parte de la ciudadanía a la hora de valorar los servicios que se prestan de esta institución y cuando se trata de defender a Ceuta de determinadas medidas que son perjudiciales para nuestra ciudad”, ha reivindicado el presidente, “y uno llega a la autocomplacencia cuando desde la posición del señor Hernández nada se ha dicho, nada se ha hecho, comentado o criticado en relación con la postura del Gobierno de la Nación de aparcar las ayudas que Ceuta necesita y que ya había invertido en la producción de agua y el mantenimiento de determinados gastos relacionados con la frontera, que no olvidemos es una competencia del Estado. Me pareció una desfachatez por su parte absolutamente inaceptable y de ahí mi contestación que creo que fue respetuosa”.

“Yo quiero que los ceutíes sepan que desde el mes de septiembre estamos detrás de este asunto y de septiembre a noviembre recibíamos una información favorable por parte del gobierno de la nación y nos transmitían tranquilidad… No importaba, decían que se haría un Real Decreto, eso desde el mes de septiembre, pero se celebraron las elecciones y a partir de ahí, lo que eran expectativas favorables curiosamente se convierte en incertidumbre”.

La delegada hizo lo que pudo

El presidente de la Ciudad ha querido además disculpar a la delegada del Gobierno, Salvadora Mateos, que “no puede firmar otro documento distinto a ese”, que el Ejecutivo local rechazó por considerarlo insuficiente como aval. “Ella no tiene capacidad para que el Consejo de Ministros firme un Real Decreto”, explica Vivas, “ella a través de ese documento ha manifestado una voluntad que es lo que puede hacer. Después de recibir la noticia negativa por parte de la secretaría de estado de función pública, hablé con ella el 26 de noviembre y me consta que ella se puso en contacto inmediatamente con el Ministerio de Hacienda y lo que le dijo fue lo que ella me trasladó, que en el mes de enero con la formación del nuevo Gobierno este asunto se resolvería. Estos son los hechos. Yo le pedí su apoyo a partir del 26 de noviembre porque hasta esa fecha toda la información que recibíamos a través del Gobierno de la Nación por el cauce de la Secretaría de Estado, al margen de que hemos hablado con presidencia, cuando la delegada tuvo conocimiento habló con la ministra y me trasladó lo que le dijo”.