Vivas: “Marruecos va a por nuestra soberanía, pero España va a salir en socorro de Ceuta y Melilla”

El Pleno de la Asamblea ha rechazado la propuesta de Mohamed Alí, portavoz de Caballas para instar al Gobierno central para impulsar la forma de un tratado de buena vecindad con Marruecos. Para Alí es urgente y necesario que la Asamblea de Ceuta “tome cartas en el asunto” e inste al Gobierno de la Nación, “haga entender a Marruecos que la frontera es cosa de dos, si hay un protocolo, una normativa, unas pautas redundará en beneficio de las dos partes”. “Lo que no puede ser son decisiones unilaterales por un lado y pasividad y nula capacidad de reacción en el otro”, reprochaba.

Reproches carentes de fundamento, la juicio del PSOE, que cierra filas con el Gobierno de Pedro Sánchez. “El Gobierno no está de brazos cruzados”, zanjaba el portavoz socialista, Manuel Hernández, citando la reciente visita de Exteriores a Marruecos, destacando que se ha tenido la deferencia de que sea el primer país, en visitar, pese a que esta oprimiera reunión es una tradición de la diplomacia española que se mantiene Gobierno tras Gobierno independientemente de su color político.

Para Juan Vivas, presidente de la Ciudad y en esta ocasión también portavoz popular, la situación es muy diferente: “Van a por nuestra soberanía”. Razón por la que no tiene sentido a su juicio ningún sentido firmar un tratado de buena vecindad con Marruecos. El presidente desgranó en una larga intervención su posición ante la nueva actitud de “hostilidad” de Marruecos: “No comparto la solución que propone. Si Marruecos pretende asfixiar Ceuta como objetivo de su ilegítima e infundada aspiración, tiene poco sentido pedirle a Marruecos que resuelva el problema, estoy convencido de que no lo va a hacer. Este camino ya lo anduvimos. Si usted recuerda hablamos de estos en la Asamblea en noviembre del pasado año y pocos días después me reuní con el presidente del Gobierno, el 4 de diciembre, si la memoria no me falla, y allí le planteé hacer todos los esfuerzos posibles para que Marruecos colaborara para solucionar el caos de la frontera. (….) El presidente lo entendió y me dijo que haría yodo que estuviera en su mano y no tengo por que dudar que lo haya hecho. Pero sí sabemos los resultados: llegó el verano que hemos vivido en Ceuta, con un rosario de restricciones y dificultades puestas por Marruecos para en este nuevo escenario como dice usted, asfixiar a Ceuta con restricciones al paso de mercancías ya sea el comercio regular, ya sea el atípico, y restricciones hasta en lo más insignificante, hasta prohibiciones por escrito para que nadie venga como turista o como comprador”.

“Creemos que, compartiendo con usted que estamos ante un nuevo escenario (…) hace falta oponer a eso otra estrategia, contundente, decidida, firme, por parte de quien la puede y la debe de hacer, el Gobierno de la Nación y las Cortes Genéreles, con la lealtad absoluta de esta institución”, ha defendido Vivas pidiendo una estrategia en defensa de Ceuta, “en defensa de la sostenibilidad económica y la supervivencia de Ceuta, en defensa de nuestra irrenunciable e inquebrantable soberanía e integridad”.

Pese a todo, Vivas confiesa que es “optimista” y está “esperanzado”. “Somos una gran nación y España no va permanecer pasiva ante esta situación y estoy convencido de que España va a salir en socorro de Ceuta y Melilla”. Además, añadía, confía en que los empresarios “no se van a sentar ene un rincón a llorar”. Para ello propone al Gobierno de l Nación un plan de urgencia en Ceuta con estímulos para el comercio y un plan para la sostenibilidad económica de Ceuta y Melilla. Y antes de todo, una nueva frontera, digna, funda y segura: “Lo primero que tenemos que hacer son nuestros deberes y debemos tener una frontera segura, bien equipada y esa es una asignatura pendiente muy gorda que tenemos todos. Es una vergüenza la situación en la que se encuentra ola frontera por parte de España. Antes de ir pedir Tratados vamos procurar tener la frontera que los ceutíes y España se merecen”.