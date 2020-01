Una fuerte discusión entre Mohamed Alí y los diputados de Vox obliga a suspender el Pleno

La tensión que vive el Pleno de la Asamblea de Ceuta tras la irrupción de Vox ha terminado por saltar por los aires en la sesión ordinaria de este miércoles. Mohamed Alí, portavoz de Caballas, y Juan Sergio Redondo, portavoz de Vox se han enredado en una discusión que ha derivado en un duro enfrentamiento después de que el líder ultra reprochara al localista su cercanía y sus reuniones con José María Rodríguez y María del Carmen Vázquez, los dos diputados no adscritos que han abandonado a la formación ultraderechista.

La situación, a punto de descontrolarse, ha obligado al presidente Vivas a levantar la sesión para templar el ambiente. Una vez templados los ánimos, Mohamed Alí, ha pedido disculpas por los insultos. Redondo también ha terminado por pedir disculpas por la vergonzosa situación. "Entendemos que la normalidad debe volver a esta sesión plenaria". "Diferencias a la margen, debe haber un denominador común, loa defensa de los intereses de los ceutíes y la buena imagen de esta institución"., reconoció Vivas para zanjar el asunto.

Todo explotó cuando Alí, tras ser interrumpido varias veces por Redondo en su réplica en el debate del punto sobre la necesidad de un tratado de buena vecindad con Marruecos, ha retado al portavoz ultra a que repita sus insultos y amenazas a la comunidad musulmana. "Sinvergüenza, cobarde, sal a la calle y di a la gente que quieres matarla, di que quieres echarla, ten huevos y no lo digas en el chat". Redondo había insistido repetidamente en la cercanía física de los diputados que Vox considera tránsfugas, sentados ahora en frente de sus ex compañeros y casualmente al lado del portavoz localista, reprochando de paso que Alí hubiese comido recientemente con Rodríguez. Alí ha reconocido que "no soporto a este tipo", reprochando que la tome con él, culpándolo de la fuga de dos de sus diputados. "Iba a ser vicepresidente y ya no le salen las cuentas", ironizó el portavoz de Caballas.